Vinos y sidras artesanales vascos exploran mercados en México

4 minutos

Guadalajara (México), 4 sep (EFE).- Con sabores que evocan generaciones de tradición vitivinícola, paisajes montañosos y el cuidado artesanal de las uvas endémicas de la comunidad autónoma vasca, unas 23 bodegas de esa región quieren conquistar el mercado mexicano y aumentar sus exportaciones.

La misión, respaldada por el Gobierno vasco, ha resultado hasta ahora en 280 encuentros entre profesionales del sector, incluyendo dos catas, mesas de negocios y diálogo con los Gobiernos de Ciudad de México, Guadalajara, Baja California, Querétaro y Puebla, según explicó a EFE Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

De las 23 bodegas de vino Rioja Alavesa, txacoli, un tipo de vino blanco tradicional vasco, y sidras, 60 % ya tiene importadores en el país, mientras que 40 % están en búsqueda de entrar en el mercado.

Añadió que, aunque México es un importador de vinos españoles, la intención es posicionar los productos con denominación de Rioja Alavesa.

“En el mercado de México se conoce Rioja, pero no se conocía tanto nuestra subzona; es una subzona que trabaja la viticultura desde un formato más tradicional, más pequeño, más familiar, bodegas que integran la producción y la elaboración”, subrayó.

Ser productos elaborados con el “saber hacer” de tres generaciones, una tierra y un microclima particular, varietales propios y un cuidado especial en todo el proceso, hacen especiales a los vinos, txakolis y sidras vascas.

Itziar Eizaguirre, propietaria de una bodega productora de txakoli, contó a EFE que esta bebida se caracteriza por ser un vino joven, ligero, afrutado y con una acidez que lo hace ideal para platillos mexicanos.

“Son unos vinos frescos, un cierto punto de acidez que les da esta frescura y esta acidez que creemos que marida muy bien con la gastronomía mexicana, con el picante y las grasas de cerdo que tiene la gastronomía mexicana», expresó.

Su bodega cuenta con 12 hectáreas de viñedos y produce unas 80 mil botellas anuales. Las variedades de uva utilizadas, Andarrabi Zuri (blanca) y Andarrabi Beltza (tinta), son producidas sólo en esta comunidad autónoma.

Loli Casado representa a una de las bodegas más emblemáticas de la Rioja Alavesa, fundada por su abuelo, quien inició el cultivo de tempranillo, graciano y viura, y que hoy han buscado innovar y buscar nuevos mercados.

“Mantenemos los viñedos de mi abuelo, de mi padre, el saber hacer que nos ha transmitido, pero a la vez hemos ido innovando. Lo más bonito es ir jugando con los viñedos para adaptarte un poco al mercado”, dice.

Desde Tolosa, en Guipúzcoa, Joseba Lasa trajo a México el sabor de la sidra natural que elabora su familia, y que se diferencia de las comerciales por su carácter seco, su leve burbuja y el uso de manzanas locales.

«Es una sidra que no es dulce; es totalmente seca con una ligera burbuja, y es muy apreciada tanto en la gastronomía local como en mercados como Estados Unidos y el resto de Europa. Poco a poco se está dando a conocer, y es muy apreciada,» comentó.

Barredo, una de las representantes de la delegación vasca, compartió que el objetivo era doble: «reforzar el mercado aquí en México de nuestros vinos», y a la vez, «buscar para las bodegas que aún no tenían importador una opción de entrada de su producto en este mercado.»

Para estas bodegas, la conexión con los distribuidores y el consumidor es esencial, y por ello es importante acercarse con el mercado mexicano, según Barredo.

“Esa relación directa es importante. Este trabajo se está haciendo con los importadores, y luego ha habido muchas reuniones porque el importador igual ha aprovechado para presentar a la bodega a un distribuidor en otro tipo de mercado que no trabaja”, señaló.

Barredo adelantó que esperan replicar estas misiones a México anualmente, y también llevar a los posibles comercializados a la región vasca. EFE

