Violencia digital y familiar: los delitos más comunes contra la mujer en Ciudad de México

2 minutos

Ciudad de México, 7 mar (EFE).- El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, informó en la víspera del Día Internacional de las Mujeres que de 2019 a la fecha se ha brindado asistencia a 1.252.799 mujeres en las que el delito más reportado en razón de género es la violencia familiar y digital.

En un comunicado, la dependencia, dedicada a ofrecer apoyo a la ciudadanía mediante su Línea de Seguridad y Chat de Confianza, detalló que el 70 % del ciberacoso va dirigido a las mujeres y destacó que en las ‘sextorsiones’ “hay una fuerte intimidación que se genera por las amenazas de difusión de material íntimo”, en el 48 % de los casos.

“Se ha incrementado el uso de la inteligencia artificial para generar imágenes y contenidos falsos”, apuntó el secretario ejecutivo del organismo Ramón Beltrán, quien además destacó que actualmente se trabaja con el sector privado para “impulsar redes de protección hacia las mujeres en las plataformas digitales”.

El documento también subrayó que en la mayoría de los casos es la víctima quien se comunica para pedir ayuda y que gran parte de ellas son mujeres de 18 a 30 años.

“Las atenciones solicitadas por ellas se han concentrado principalmente en asesorías jurídicas en un 60 %, seguidas por apoyos psicológicos que representan el 30 % del total de las interacciones”, indicó.

Por su lado, la consejera del organismo, María Elena Esparza, destacó que para combatir la violencia de género es fundamental que “se miren las demandas de las mujeres en materia de seguridad, bienestar emocional y paridad”.

“No basta con la prevención, hay que atender las causas estructurales”, sentenció en un país donde más del 70 % de las mexicanas mayores de 15 años han vivido al menos un tipo de violencia, como sexual (48 %), psicológica (52 %) o física (35 %), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En ese contexto, cerca de 10 millones de mexicanas han sufrido algún tipo violencia digital, lo que representa el 22 % de las usuarias de internet en el país.

En México, la difusión no consentida de imágenes de contenido sexual e íntimo en internet se sanciona hasta con seis años de cárcel gracias a la llamada Ley Olimpia, que tiene alcance nacional debido a la lucha liderada por la activista Olimpia Coral Melo, quien fue víctima de esta agresión por su pareja sentimental. EFE

