Violencia tras muerte ‘El Mencho’ provocó suspensión Clásico femenino y Querétaro-Juarez

3 minutos

Ciudad de México, 23 mar (EFE).- La violencia desatada tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CCJNG), Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, ha afectado también al desarrollo del fútbol mexicano, que vio suspendidos por motivos de seguridad el Clásico femenino, entre el Guadalajara y el América, y el Querétaro-Juárez de la Liga MX, que debía disputarse en el Estadio La Corregidora, donde en principio está previsto que juegue el miércoles la selección mexicana un amistoso contra Islandia.

‘El Mencho’, de 59 años, falleció el domingo cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México por fuerzas federales, tras un operativo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste).

El operativo en esa zona rural derivó en un enfrentamiento armado en el que militares repelieron una agresión, con saldo de siete presuntos integrantes del CJNG muertos -incluido el propio líder-, dos detenidos y el aseguramiento de armamento de alto poder y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes, según el Ejército.

En respuesta a la acción, comenzaron los llamados ‘narcobloqueos’ en distintos puntos del sur de Jalisco, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras cerradas.

Ante esta ola de violencia, que se extendió a estados vecinos como Michoacán, Colima y Nayarit (oeste), y posteriormente a Guanajuato, Aguascalientes (centro), Tamaulipas, Baja California (norte), Guerrero y Quintana Roo (sur), la Liga MX decidió suspender el Querétaro-Juárez, de la jornada 7 del torneo Clausura, que debía disputarse en el Estadio La Corregidora de Jalisco.

El México-Islandia, programado para el miércoles en Jalisco

El Estadio La Corregidora es, además, el escenario donde está previsto que el miércoles se enfrente la selección mexicana de Javier Aguirre contra Islandia, en un amistoso de preparación para el Mundial 2026, que en principio, no ha sido reprogramado.

Por motivos de seguridad, también fue suspendido el partido más esperado de la décima jornada de la Liga MX Femenil, el clásico entre Guadalajara y América, en el estadio Akron.

Este mismo recinto acogerá dentro de cuatro meses cuatro partidos del Mundial (Corea del Sur-Ganador Repesca Europea, México-Corea del Sur, Colombia-Ganador de Repesca FIFA y el que se presupone decisivo Uruguay-España).

Susto en el Necaxa-Querétaro femenino

Antes de que se desatara la ola de violencia, la jornada del fútbol femenino se vio sobresaltada por la suspensión durante unos instantes del partido entre el Necaxa y el Querétaro, en el estadio Victoria de Aguascalientes, después de que se oyeran unas detonaciones que provocaron que la árbitra enviase a las jugadoras a los vestuarios hasta confirmar que la situación estaba bajo control.

La Federación Mexicana de Fútbol aclaró, por medio de un comunicado, que no existió riesgo real para quienes estaban en el estadio, puesto que el origen del susto fue el escape de un vehículo fuera del recinto, cuyos chasquidos fueron confundidos con disparos. El partido continuó tras confirmar que no había peligro. EFE

