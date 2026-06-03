Visa y Mastercard dejan de operar en Cuba por las sanciones, informa el Banco Central

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La Habana, 3 jun (EFE).- El Banco Central de Cuba (BCC) informó este miércoles de que los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard dejarán de funcionan en Cuba a partir del 6 de junio para evitar sanciones derivadas de la Orden Ejecutiva de 1 de mayo de EE.UU.

El banco privado extranjero que realizaba las operaciones con el exterior (cuyo nombre no fue difundido por el BCC) comunicó a la autoridad monetaria que interrumpía su relación con la entidad financiera Fincimex (perteneciente al conglomerado empresarial del ejército, Gaesa) para evitar las sanciones.

«Dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de Mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba», indicó el BCC. EFE

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