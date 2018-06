El papa Francisco advirtió a los fieles sobre los riesgos del consumismo desenfrenado (World Council of Churches, swissinfo.ch)

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

El papa pide a Suiza contribuir a la paz mundial 21 de junio de 2018 - 09:12 Francisco pidió a Suiza contribuir a “desactivar los conflictos” en el mundo con su experiencia en el diálogo y la negociación. “Hagan lo que ustedes saben hacer”, indicó el papa al presidente de la Confederación, Alain Berset. De Borges y de ‘pesca milagrosa’ El presidente suizo, Alain Berset, entregó al Papa una reproducción de la obra ‘Pesca milagrosa’ del artista suizo del siglo XV Konrad Witz. A su vez, Francisco entregó al mandatario un sello que representa al primer comandante de la guardia suiza, además de cuatro de sus textos. Por su parte, el dirigente ginebrino Pierre Maudet entregó al ponífice una fotografía de la tumba de Borges que él mismo había tomado horas antes. Ambos dirigentes se entrevistaron por espacio de media hora tras el arribo de Francisco a Ginebra este jueves para cumplir su primera visita a Suiza y la primera de un pontífice en los últimos 14 años. Hablaron sobre el diálogo para la paz, la ayuda humanitaria y los derechos humanos. Berset, quien calificó al pontífice de “personalidad impresionante”, dijo a la prensa que el encuentro fue “un momento muy fuerte y distendido”. Nos reímos, mucho, precisó. “Tuve la impresión de que el papa conoce bien Ginebra” y su papel en el multilateralismo. El pontífice se dirigió luego a la sede del Consejo Ecuménico de las Iglesias (CMI), cuya visita constituyó el motivo principal de su presencia en Suiza. Durante su oración, Francisco dijo que llegaba como “peregrino en busca de la unidad y de la paz”. Llamó a la unidad de los cristianos. “El mundo, marcado por demasiadas divisiones que impactan sobre todo a los fieles, implora la unidad”, enfatizó el papa. En la capilla del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y durante la oración ecuménica, el sucesor de Pedro invitó a los cristianos a caminar, orar y trabajar juntos. Francisco hizo hincapié en la importancia de caminar bajo la guía del Espíritu Santo. “Caminar requiere humildad para volver sobre los propios pasos y preocuparse por los compañeros de viaje, porque solo juntos estamos bien”, subrayó. Deploró la gran indiferencia que reina en los caminos del mundo cuando el hombre pierde de vista a sus compañeros de viaje. “Impulsado por sus propios instintos, se convierte en esclavo de un consumismo desenfrenado”, agregó el prelado argentino. Rechazar mundanalidad “Andar en el Espíritu es rechazar la mundanalidad”, dijo. En el curso de la historia, las divisiones entre cristianos a menudo han producido porque en la raíz se ha infiltrado en una mentalidad mundana: primero, uno defendía sus intereses y luego los de Jesucristo”. “Con ocasión de 70º aniversario del Consejo, pidamos a Dios que revitalice nuestro paso que muy fácilmente se detiene frente a las diferencias que persisten. Caminar juntos, orar juntos, trabajar juntos es nuestro camino principal. Este camino tiene un propósito específico: la unidad. El camino opuesto, el de la división, conduce a la guerra y la destrucción”. Al inicio de la ceremonia, en la que participaron unos 350 representantes de iglesias de todo el mundo, el pastor Olav Fykse Tveit, presidente del CMI lamentó la desunión de los cristianos y pidió perdón. Por la tarde, Francisco ofició una misa en el centro de convenciones Palexpo ante una multitud de unos 35 000 fieles.