Visita de secretario de Trump a Venezuela abre agenda a largo plazo con foco petrolero

afp_tickers

4 minutos

El presidente Donald Trump está «apasionadamente comprometido» en transformar la relación de Estados Unidos con Venezuela, dijo el miércoles su secretario de Energía tras una reunión con la presidenta encargada enfocada en las vastas reservas petroleras de este país.

El secretario Chris Wright es el más alto funcionario estadounidense en visitar Venezuela desde la intervención militar el 3 de enero, que terminó en la captura de Nicolás Maduro.

«¡Viva Venezuela y viva Estados Unidos!», dijo Wright al término de una declaración conjunta en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

Ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, aunque avanzan en su reanudación.

Trump «está apasionadamente comprometido con transformar por completo la relación entre Estados Unidos y Venezuela», aseguró Wright.

Rodríguez gobierna bajo presión de Trump. Al asumir el poder tras la caída de Maduro, cedió control del petróleo a Washington e impulsa una amnistía general, que lleve a la liberación de centenares de presos políticos.

La agenda del encuentro, dijo la gobernante, abordó el «establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética (…) beneficiosa para ambos países».

«Podemos impulsar un aumento drástico de la producción de petróleo venezolana, de la producción de gas natural venezolana», señaló el secretario. «Todo ello para aumentar las oportunidades de empleo, los salarios y la calidad de vida de todos los venezolanos».

– «Enormes oportunidades» –

Asistieron también a la reunión Héctor Obregón, presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y Félix Plasencia, representante diplomático de Venezuela ante Estados Unidos. La encargada de negocios estadounidense en Caracas, Laura Dogu, estuvo igualmente presente.

Wright llegó a Venezuela el mismo miércoles y tiene previsto visitar algunos campos petroleros en Venezuela, según informó más temprano su despacho.

Rodríguez impulsó igualmente una reforma a la ley de Hidrocarburos, que dejó atrás un modelo estatista y se abrió a la inversión privada. El instrumento allana el camino para facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares.

El sector petrolero venezolano está bajo embargo de Estados Unidos desde 2019. Aunque desde la aprobación de la reforma, el Tesoro estadounidense ha emitido licencias que flexibilizan las sanciones.

«Hablamos con mucha franqueza sobre las enormes oportunidades que tenemos por delante y sobre algunos de los problemas y desafíos», indicó Wright. «Nos comprometimos a trabajar juntos para resolverlos».

«Estamos dando la bienvenida (…) para que los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela asuman desde la divergencia histórica, con madurez, cómo seguir avanzando», señaló Rodríguez.

Tras la captura de Maduro, bajo juicio en Nueva York por narcotráfico, Trump asumió parte de la comercialización del petróleo de Venezuela en el mercado.

Hizo una primera venta que generó 500 millones de dólares para el país.

Washington anunció el martes nuevos pasos para suavizar las restricciones sobre la industria petrolera venezolana, al autorizar licencias para suministrar equipamiento al sector, así como el flete de buques y ciertas operaciones portuarias y aeroportuarias.

Venezuela busca aumentar su producción de crudo un 18% en 2026 con la reforma a la ley petrolera.

Logró en 2025 una cuota de producción de 1,2 millones de barriles de crudo, un hito tras alcanzar mínimos históricos en torno a 360.000 barriles en 2020, pero aún lejos de los 3 millones que extraía a inicios del siglo.

El país sudamericano cuenta con las mayores reservas probadas en hidrocarburos del planeta, de unos 303.000 millones de barriles.

atm-jt/ad