Visitantes mexicanos dejan beneficios económicos por 2.000 millones de euros en Madrid

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Monterrey (México), 6 jul (EFE).- Beneficios económicos por 2.000 millones de euros dejaron los 650.000 visitantes mexicanos que en 2025 visitaron Madrid, España, quienes han convertido ese destino en uno de sus preferidos, aseguró este lunes en Monterrey, norte de México, Laura Martínez Cerro, directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid.

La funcionaria madrileña, junto con Víctor Moneo, director global de Ventas y Acuerdos Estratégicos de Iberia, y José Miguel Machinbarrena Cuerda, Consejero de Turismo de España en México y Centroamérica, encabezaron el evento ‘Hola Monterrey. Hola Madrid’ que tuvo por objeto celebrar el vínculo que existe entre ambas ciudades.

“El año pasado los mexicanos que visitaron Madrid fueron 650.000. Este año está creciendo un 25 %. Para nosotros son cifras espectaculares, eso indica el interés de México por Madrid y además creemos que con esta nueva ruta que acaba de abrir Iberia, Monterrey-Madrid estas cifras se van a incrementar”, señaló Martínez Cerro.

Agregó que los visitantes mexicanos dejaron una importante beneficio económicoa del orden de los 2.000 millones de euros en 2025, lo que muestra que “se interesan verdaderamente por conocer la región, consumen en hostelería, en hotelería, hacen compras”. “Para nosotros es un mercado muy importante”, remarcó.

Por su parte, Moneo destacó que el vuelo directo que Iberia inauguró hace un mes de Monterrey a Madrid ha tenido muy buena aceptación y ha servido para reforzar la relación entre las ciudades.

“La demanda está siendo muy buena, es un mes. Normalmente necesita una ruta un periodo de maduración, pero estamos sorprendidos muy gratamente de que en este primer mes la ruta Monterrey está teniendo unos resultados muy buenos, incluso por encima de nuestras expectativas iniciales, estamos hablando de tres frecuencias semanales de un avión de 288 plazas”, detalló el funcionario de Iberia, en entrevista con EFE.

Durante su presentación en el evento, Moneo expuso que Iberia se prepara para celebrar sus 100 años de existencia el próximo año, con 148 rutas propias, así como 364 en códigos compartidos con otros socios.

“Tenemos una flota de 163 aviones que también se ve incrementada continuamente. Nuestro objetivo es en los próximos años llegar a los 200 aviones”, detalló.

El 2 de junio pasado la aerolínea inauguró su vuelo Monterrey-Madrid con una frecuencia de tres veces por semana, lo cual permite reforzar la conectividad de esta ciudad industrial mexicana con Madrid.

Los vuelos Monterrey- Madrid están programados para los martes, viernes y sábados. Los viajes se realizan en aviones A330-200 que tienen una capacidad para 288 pasajeros.

Moneo destacó que el volumen total de los pasajeros de Iberia entre México y Madrid ha crecido un 29 % entre 2019 y 2025.

Además, señaló que en los últimos 12 meses ha aumentado un 10 % el tráfico con origen o destino Madrid en estas rutas, además de que la demanda por la cabina Turista Premium se ha disparado hasta en un 117 % desde 2019.

Por su parte, Machinbarrena Cuerda afirmó que España y México están, en términos turísticos, en una verdadera “luna de miel”.

“Es un momento inmejorable en nuestras relaciones turísticas bilaterales. El año pasado, el año 2025, 1 millón 25.000 viajeros mexicanos visitaron España. México es ahora mismo el segundo mejor mercado principal fuera de la Unión Europea para España”, puntualizó. EFE

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