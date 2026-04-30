Visitar el Coliseo, misión imposible: ‘bots’ y reventa dejan sin entradas a los turistas

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Claudia Sacristán

Roma, 30 abr (EFE).- Acceder al Coliseo de Roma se ha convertido desde principios de año en una misión de máxima exigencia que roza lo imposible para el turista de a pie.

El uso masivo de ‘bots’ y sofisticadas técnicas de bloqueo por parte de agencias no acreditadas ha dejado la web oficial prácticamente desierta, obligando a miles de visitantes a conformarse con contemplar el Anfiteatro Flavio desde el exterior.

La Asociación Nacional de Guías Turísticos Habilitados (AGTA) denuncia que no se trata solo de una demanda récord, sino de un sistema de acaparamiento digital que supera cualquier capacidad de compra humana.

«La página web del Coliseo no puede ser como la de un pequeño sitio cualquiera, debe ser un sitio absolutamente superblindado, organizado de manera perfecta» explica a EFE su presidenta, Isabella Ruggiero.

Sin billetes disponibles, muchos turistas acaban recurriendo a plataformas de reventa, donde los precios se disparan.

‘Bots’ y ‘freezing’: las armas de la reventa

Aunque el Parco del Colosseo, ente que gestiona el monumento, atribuye los fallos a ataques cibernéticos, los profesionales del sector sostienen que estos tienen «consecuencias limitadas en el tiempo» y no pueden prolongarse durante meses.

En cambio, señalan que el problema real es el uso de ‘bots’ y sistemas informáticos que permiten a agencias no acreditadas tomar cientos de entradas en fracciones de segundo.

También denuncian prácticas como el ‘freezing’, que permite a las agencias bloquear entradas en el carrito de compra durante días sin pagarlas, esperando a tener un cliente final para asignar su nombre en el último momento.

El problema no es nuevo. Ya en 2023 se alertó de una situación similar, y la introducción de entradas nominativas logró aliviarla temporalmente.

Un mes de antelación para conseguir entradas

Pese a las dificultades, algunos visitantes logran cruzar las puertas del Coliseo, aunque a costa de una planificación milimétrica.

Es el caso de Magalí, una turista llegada de Madrid, que reconoce a EFE que tuvo que organizar el itinerario de su viaje en función de la disponibilidad de las entradas: «Es un poco complicado. Tienes que estar pendiente con un mes de antelación para poder comprarlas en la web oficial».

Pero no todos llegan a tiempo. Muchos tienen que lidiar con la decepción de conformarse con ver solo la fachada del imponente monumento.

«Cuando nos dimos cuenta de que había que buscar las entradas con antelación ya no era suficiente», dijo a EFE Sandra, de Venezuela, y añade: «Solo verlo desde afuera es maravilloso y desde dentro tiene que ser impactante».

Cristi, peruana, lo resume con resignación: «Se ve tan lindo y he escuchado tanto sobre lo que hay dentro… Es impresionante por fuera, pero tenía muchas ganas de verlo».

Las propuestas de los guías

Con un aforo limitado a 3.200 personas simultáneamente, el Coliseo no puede absorber una demanda que no deja de crecer. Solo en 2024 recibió 14 millones de visitantes, una media de 30.000 al día.

«Está claro que las entradas pueden no bastar nunca, (…) pero nosotros debemos hacer que quien quiera visitarlo y se organice antes, incluso con un mes de antelación, debería poder comprar las entradas a través de la página pública», insiste Ruggiero.

Aunque el parque dice estar poniendo en marcha procedimientos para intentar bloquear estas prácticas, los guías reclaman más acciones para acabar con el problema.

Entre sus propuestas destaca la ampliación del horario de visitas: abrir una hora antes y cerrar una hora más tarde. Esto no solo aumentaría la disponibilidad de entradas, sino que también aliviaría la experiencia de los turistas durante los meses de más calor.

En concreto, plantean adelantar la apertura a las 07:00 (05:00 GMT), frente a las 08:30 actuales (06:30 GMT), y retrasar el cierre una hora adicional, que hoy varía entre las 16:30 en invierno y las 18:30 en verano. EFE

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