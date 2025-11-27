Vitor Roque, la joya que transformó las críticas de España en elogios de Brasil

2 minutos

São Paulo, 27 nov (EFE).- Vitor Roque se convirtió en solo nueve meses en la gran figura del Palmeiras, pese a que tardó en adaptarse tras regresar a Brasil procedente del Barcelona, y en la gran apuesta del club para la final de la Copa Libertadores, en la que enfrentará al Flamengo este 29 de noviembre en Lima.

Desde su llegada al club en febrero, el delantero de 20 años respondió con goles, regularidad y protagonismo en momentos clave, por lo que se espera que sea determinante en el partido en que Palmeiras intentará su cuarto título de la Libertadores, el tercero en los últimos seis años.

En menos de una temporada, Vitor Roque ha conseguido cifras sobresalientes en el Palmeiras:

El atacante suma 20 goles (16 en la Liga y 4 en la Libertadores) en competiciones oficiales, además de una destacada participación en las fases eliminatorias del torneo continental.

Su velocidad, potencia y capacidad para definir tienen al Palmeiras luchando por el título de Liga y al delantero como uno de sus máximos goleadores junto su compatriota Kaio Jorge (Cruzeiro) y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta (Flamengo).

Esos números lo tienen a punto de superar su mejor temporada, la de 2023, cuando anotó 21 goles con el Athletico Paranaense, que le abrieron las puertas del Barcelona, donde tuvo problemas de adaptación y pocas oportunidades.

Pero en 2025 ya dobló el número de goles de todo su período en Europa (dos anotaciones con el Barcelona y siete con el Real Betis).

«Él era el patito feo que se convirtió en cisne. Le dimos tiempo para que cambiara las plumas y probara lo que no consiguió en Europa, que es un fuera de serie», afirmó el entrenador del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, tras el doblete que anotó el 6 de noviembre en la victoria sobre el Santos por la Liga.

Tras las dudas que generó por su paso irregular en España y por pasar en blanco sus primeros doce partidos con el Palmeiras, Vitor Roque ahora es incuestionable y hasta consiguió ser convocado por el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, para los recientes amistosos con Senegal y Túnez preparatorios para el Mundial.

A su actual buen momento contribuyó la gran asociación conseguida con el delantero argentino José Manuel ‘Flaco’ López.

Nacido el 28 de febrero de 2005 en Timóteo (Minas Gerais), Vitor Hugo Roque Ferreira se formó en el América Mineiro y el Cruzeiro, pero alcanzó notoriedad en el Athletico Paranaense, donde brilló en 2023 con 21 goles y 8 asistencias. EFE

cm/mp/gbf