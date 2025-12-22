Viuda de alcalde mexicano asesinado es la líder local más popular del país, según sondeo

Ciudad de México, 22 dic (EFE).- Grecia Quiroz se convirtió este lunes en la alcaldesa con mayor índice de aprobación en todo México tras casi dos meses de asumir la presidencia municipal de Uruapan, en el estado de Michoacán (oeste), luego del asesinato —el 1 de noviembre—de su marido, Carlos Manzo, según una encuesta de la firma Mitofsky.

De acuerdo con la consultora, la viuda de Manzo tiene una aprobación del 60,2 % de los encuestados y una desaprobación del 37,9 %, lo que la sitúa como la líder municipal con una mayor valoración positiva de todo el país.

Quiroz, afiliada al independiente Movimiento del Sombrero, encabeza la lista de los 78 alcaldes mexicanos que tienen una aprobación superior al 50 %, y en su caso le saca algo más de un punto a Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, quien se sitúa en segundo lugar.

De hecho, Mitofsky concluye que la alcaldesa de Uruapan es la única con una clasificación de sobresaliente, al superar los 60 puntos de aprobación.

Quiroz asumió esta responsabilidad el pasado 5 de noviembre, cuatro días después del asesinato de su marido, acribillado a tiros en un evento público por el Día de los Muertos.

Este crimen desató una ola de indignación y apoyo por todo México, con manifestaciones por distintos estados en repulsa por el crimen y por la crisis de inseguridad que vive el país.

De hecho, un sondeo de Poligrama publicado a las pocas semanas, reveló que un 43,4 % de la población de Michoacán ya apuntaba a ella como la preferida para encabezar el gobierno del estado de Michoacán, si en ese entonces se llevaran a cabo unas hipotéticas elecciones.

La firma destacó que se trataba de «un fenómeno poco común en la historia electoral reciente del estado: una figura sin afiliación partidista que logra posicionarse como líder en una contienda tradicionalmente dominada por estructuras partidistas».

Actualmente, al frente del Gobierno de Michoacán está Alfredo Ramírez Bedolla, del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Asimismo, a finales de noviembre, la alcaldesa de Uruapan registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la marca de su difunto marido, así como el nombre de ‘Movimiento Independiente del Sombrero’, símbolo presente en muchas manifestaciones en repulsa por el crimen de Manzo.

Dichas solicitudes están siendo analizadas por el organismo del Gobierno mexicano, cuya finalidad es la de proteger legalmente patentes, marcas, modelos de utilidad y diseños industriales, para asegurar que su uso y explotación comercial sea exclusivo del titular. EFE

