Viuda de Villavicencio pide incluir en caso de Ecuador la versión de narco Pipo en España

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 3 mar (EFE).- La viuda de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial ecuatoriano asesinado en 2023, pidió a la Fiscalía que se incluya en el expediente la versión que rindió en España el capo de la droga Wilmer Chavarría (Pipo), en la que acusó, sin aportar pruebas, al presidente Daniel Noboa de ordenar el asesinato.

«Respetuosamente solicito se remita oficio a la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado con la solicitud de Asistencia Penal Internacional hacia España, a efectos de que se incorpore al expediente fiscal la transcripción y/o audio y/o video de la versión rendida por el ciudadano de nombres Wilmer Chavarría Barré ante la Fiscalía de Zaragoza el día miércoles 25 de febrero de 2026», reza el pedido de Verónica Sarauz, enviado por su abogada Nathaly Salazar.

Pipo, máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa del país andino, fue detenido en noviembre en España y recientemente fue vinculado por la Fiscalía de Ecuador junto a otros dos cabecillas en la investigación que se sigue por la planificación del asesinato de Villavicencio.

Sin embargo, el líder criminal negó el pasado miércoles en una declaración ante la Fiscalía de Zaragoza (España) haber participado en el crimen, como parte de su defensa frente a la solicitud de extradición presentada por la Justicia ecuatoriana.

A continuación, y sin aportar pruebas, acusó a Noboa de estar detrás del crimen al afirmar que una persona cercana al ministro del Interior, John Reimberg, le había asegurado que el asesinato fue ordenado por el presidente ecuatoriano, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones, si bien en ese momento ninguno de los dos postulantes era favorito y las encuestas las encabezaba la candidata correísta Luisa González.

«La Fiscalía debe servirse de absolutamente todos los elementos recabados a lo largo de la investigación e instrucción para llegar a la verdad procesal, y no únicamente servirse de aquellos elementos que satisfagan a intereses particulares», dijo a EFE Salazar.

La abogada explicó que si bien no es posible vincular a más personas a esta investigación, resulta «absurdo» que no se incluya en el expediente fiscal «la versión de uno de los procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio, más aún considerando el factor riesgo que pesa sobre esta persona por la información que ha entregado».

Salazar precisó que el pedido «no está centrado exclusivamente en la acusación al actual presidente de la República», sino en la «integralidad de la versión rendida». «Habrá información importante para rescatar», añadió.

«Hasta que se resuelva la situación jurídica de Chavarría Barré puede culminarse la instrucción fiscal y, por lo tanto, ni siquiera haber tomado el testimonio anticipado de este ciudadano», afirmó.

Hasta el momento, el presidente Noboa no se ha pronunciado sobre la declaración de Pipo, pero el ministro Reimberg aseguró que se trataba de un «sórdido disparate», mientras que las hijas de Villavicencio advirtieron que el criminal busca desviar la atención de la investigación desarrollada en Ecuador.

Además de Pipo y los otros cabecillas de Los Lobos, en este caso están procesados como supuestos autores intelectuales los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, vinculados a una serie de tramas de corrupción, también el exasambleísta correísta Ronny Aleaga y el exministro correísta José Serrano. EFE

cbs/eav