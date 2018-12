«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

La tasa de suicidio entre los campesinos es preocupante 12 de noviembre de 2018 - 10:25 Un estudio revela que la tasa de suicidio entre los agricultores en Suiza es casi un 40% más alta que la media de los hombres en las zonas rurales. Las principales causas son las preocupaciones económicas y el miedo ante el futuro. Entre 1991 y 2014, 447 agricultores suizos se quitaron la vida, según la encuesta del Fondo Nacional para la Investigación Científica (FNS) publicada en el dominical ‘SonntagsZeitung’. Aunque la tasa de suicidio entre la población masculina en regiones rurales ha disminuido constantemente en los últimos años, desde el año 2003 ha aumentado entre los agricultores, como revelan los investigadores. La tasa de suicidios entre los agricultores es un 37% más alta que la media de los hombres en las zonas rurales. Las principales causas de suicidio entre los agricultores son el miedo ante el futuro, las preocupaciones económicas, los problemas de sucesión o la soledad. Mark Ritter, presidente de la Asociación Suiza de Agricultores, considera que las cifras eran "muy preocupantes" y reflejan los problemas humanos a los que se enfrentan los agricultores. En Suiza hay alrededor de 52 000 granjas, en su mayoría pequeñas, y alrededor de 1 000 cierran cada año. Cada día, entre una y dos personas se quitan la vida en Suiza, según la Oficina Federal de Salud Pública. Las tasas más altas se registran entre la población masculina mayor de 75 años. En 2016, el Gobierno suizo lanzó un plan de acción para prevenir el suicidio que contiene diez medidas. Entre ellas sensibilizar a la opinión pública, así como prestar ayuda rápida y de fácil acceso. El objetivo es reducir el número de suicidios no asistidos en un 25% de aquí al año 2030, es decir, evitar unos 300 suicidios al año. El estudio del FNS fue realizado por investigadores de la Universidad de Berna a partir de datos de 90 000 agricultores.