“Absolutamente”, acepta Zeeck. “Siempre hay personas que no están contentas con sus perspectivas laborales. Es solamente que en los últimos cinco años Suiza ha perdido bastante. En cuanto a las oportunidades profesionales, en 2014 ocupó el sitio 14 y ahora el 37. También la satisfacción laboral general ha disminuido, pasó del puesto 21 al 36. Ha habido un gran declive, pero Suiza sigue siendo un buen lugar para trabajar”.

¿Pero, no significa eso que la abrumadora mayoría de los expatriados están satisfechos y felices con su trabajo?

Si bien Suiza fue un destino importante para los expatriados con una carrera profesional hace unos años, parece haber perdido parte de su atractivo: alrededor de una quinta parte de los encuestados expresan insatisfacción con sus trabajos en general (19%) y un poco más de una cuarta parte (26%) dice que no está contento con sus perspectivas profesionales en Suiza.

“Los suizos -al menos así es como se percibe- prefieren quedarse con sus amigos de la universidad, del servicio militar, de sus diferentes círculos sociales y no necesariamente están abiertos a las personas que vienen del extranjero”, precisa a swissinfo.ch.

“Creo que la principal razón es la [no] facilidad para establecerse. Siempre ha sido malo a este respecto, pero ahora es el 65 [solo Alemania, Arabia Saudí y Kuwait están más abajo]. Vemos que el 37% de los expatriados en Suiza dicen que no se sienten a gusto en la cultura suiza, en comparación con un promedio mundial del 24%”.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Sondeo de “expats”: Suiza entre los perdedores Thomas Stephens 07 de septiembre de 2018 - 15:00 Suiza ocupa este año el sitio 44 en una clasificación de 68 países que mide los mejores destinos con base en la percepción de expatriados. La encuesta anual destaca los desafíos y las frías realidades de la vida en la nación alpina. En los tres primeros lugares se encuentran Bahréin, Taiwán y Ecuador. En los tres últimos, India, Arabia Saudí y Kuwait. Pero comencemos con las buenas noticias con relación a Suiza: La encuesta 2018 entre expatriados de ‘InterNations’, publicada el jueves (07.08), ratifica el buen desempeño helvético en estabilidad política (2º lugar), calidad ambiental (3º), oportunidades de viaje e infraestructura de transporte (4º), seguridad infantil (5º), tranquilidad (6°) y seguridad personal (9°). La mala noticia es que las impresiones de los expatriados que viven en Suiza han empeorado en cinco índices: calidad de vida, facilidad para instalarse, trabajo en el extranjero, vida familiar y finanzas personales. + Definiciones de expatriado “Suiza ha perdido 40 lugares en los últimos cinco años. Eso es un gran declive”, admite el alemán Malte Zeeck, fundador y codirector de InterNations. “Creo que la principal razón es la [no] facilidad para establecerse. Siempre ha sido malo a este respecto, pero ahora es el 65 [solo Alemania, Arabia Saudí y Kuwait están más abajo]. Vemos que el 37% de los expatriados en Suiza dicen que no se sienten a gusto en la cultura suiza, en comparación con un promedio mundial del 24%”. Solamente Rumania y Suecia perdieron más puestos que Suiza (que empató con Hong Kong) este año. Zeeck también señala que el 62% de los encuestados dice que es difícil hacer amigos locales (a nivel global el índice es de 36%) y el 26% dice que es muy difícil (13% a nivel mundial). “Los suizos -al menos así es como se percibe- prefieren quedarse con sus amigos de la universidad, del servicio militar, de sus diferentes círculos sociales y no necesariamente están abiertos a las personas que vienen del extranjero”, precisa a swissinfo.ch. (In)satisfacción en el trabajo Si bien Suiza fue un destino importante para los expatriados con una carrera profesional hace unos años, parece haber perdido parte de su atractivo: alrededor de una quinta parte de los encuestados expresan insatisfacción con sus trabajos en general (19%) y un poco más de una cuarta parte (26%) dice que no está contento con sus perspectivas profesionales en Suiza. ¿Pero, no significa eso que la abrumadora mayoría de los expatriados están satisfechos y felices con su trabajo? “Absolutamente”, acepta Zeeck. “Siempre hay personas que no están contentas con sus perspectivas laborales. Es solamente que en los últimos cinco años Suiza ha perdido bastante. En cuanto a las oportunidades profesionales, en 2014 ocupó el sitio 14 y ahora el 37. También la satisfacción laboral general ha disminuido, pasó del puesto 21 al 36. Ha habido un gran declive, pero Suiza sigue siendo un buen lugar para trabajar”. Los expatriados en Suiza continúan insatisfechos con los aspectos relacionados con el lenguaje (51 lugar de la clasificación), sentirse en casa (61), la amabilidad de los lugareños (64), encontrar amigos (65) y costo de la vida (67). “Por un lado, los costos de vida se perciben como muy altos”, dice Zeeck. “Más del 65% considera que el costo de vida en Suiza es demasiado alto, en comparación con el 31% a nivel mundial. Entonces eso es definitivamente un desafío. Pero al mismo tiempo vemos que el ingreso familiar disponible en Suiza es mucho más alto que en otras regiones del mundo. Además, el país obtuvo sus peores resultados hasta ahora en términos de vida familiar, cayendo 14 posiciones: pasó del sitio 20 en 2014 al 34. La mayor debilidad de Suiza parece estar en las opciones, disponibilidad y asequibilidad del cuidado de los niños (43%, 61% y 74% de respuestas negativas). Las opiniones de los padres expatriados con respecto a la actitud amistosa hacia las familias con niños también están por debajo del promedio (16% de respuestas negativas versus 7% a nivel mundial).