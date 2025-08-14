The Swiss voice in the world since 1935

Vizcarra entra en cárcel de Lima donde con él ya hay presos cuatro expresidentes de Perú

Lima, 14 ago (EFE).- El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) ingresó este jueves en la cárcel de Barbadillo, situada en el este de Lima, para cumplir con los cinco meses de prisión preventiva ordenada en su contra por presuntos sobornos cuando fue gobernador regional en Moquegua, y coincide en esa prisión con otros tres exmandatarios: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

Vizcarra fue conducido por la Policía judicial desde la carceleta del Poder Judicial, en la que pasó la noche, hacia la sede del penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en una furgoneta fuertemente resguardada y seguida por medios de prensa.

Minutos antes, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informaba de que el procesado Vizcarra había sido clasificado al establecimiento penitenciario Barbadillo, donde sólo están recluidos los exmandatarios, y que garantizaba el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario, conforme a ley. EFE

