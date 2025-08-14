Vizcarra ingresa a cárcel de Barbadillo, que reúne a cuatro expresidentes de Perú presos
Lima, 14 ago (EFE).- El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) ingresó este jueves a la cárcel de Barbadillo, situada en el este de Lima, para cumplir con los cinco meses de prisión preventiva ordenada en su contra por presuntos sobornos cuando fue gobernador regional en Moquegua, y coincide en esa prisión con los también exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
Vizcarra fue conducido por la Policía Judicial desde la carceleta del Poder Judicial, en la que pasó la noche, hacia la sede del penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en una furgoneta fuertemente resguardada y seguida por medios de prensa.
Minutos antes, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informaba que el procesado Vizcarra había sido clasificado al establecimiento penitenciario Barbadillo, donde solo están recluidos los exmandatarios, y que garantizaba el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario, conforme a ley. EFE
mmr/fgg/nvm
(foto) (video)