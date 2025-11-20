Vizcarra se declara «completa y absolutamente inocente» en juicio por presunta corrupción

Lima, 20 nov (EFE).- El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) se declaró este jueves «completa y absolutamente inocente» de las acusaciones de la Fiscalía en el juicio que se le sigue por presuntamente haber recibido sobornos cuando fue gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014).

«Soy inocente, completa y absolutamente inocente de los hechos que hoy se están viendo», afirmó el exgobernante durante los alegatos finales del proceso, en el que afronta una petición de 15 años de prisión por los casos denominados ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’.

La Fiscalía acusa a Vizcarra de haber recibido unos 2,4 millones de soles (unos 710.000 dólares) de las empresas constructoras Obrainsa e ICCGSA para obtener la licitación de estas obras entre 2014 y 2016.

La semana pasada, el fiscal anticorrupción Germán Juárez señaló en el juicio que Vizcarra debe ser condenado a seis años de prisión por ‘Lomas de Ilo’ y a nueve años de cárcel por el ‘Hospital de Moquegua’.

En sus alegatos finales ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, el exjefe de Estado enfatizó este jueves que confía en que los magistrados «van a valorar toda la intervención de la Fiscalía y de la defensa, y van a actuar de manera correcta» al emitir una sentencia.

«Por eso nunca ha pasado por mi cabeza la posibilidad de una fuga», afirmó el exgobernante, que ratificó que seguirá participando en todas las audiencias del caso y acudirá «para escuchar la sentencia» cuando el tribunal lo determine.

Además de los 15 años de prisión, la Fiscalía ha solicitado que se dicte contra Vizcarra la «incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público por un plazo de nueve años» y el pago de 151.580 soles de multa (38.767 euros).

Al término de los alegatos, el tribunal dio por cerrado el proceso e informó que emitirá su decisión final el próximo miércoles día 26.

A pesar de los juicios y de haber sido inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante diez años por el Congreso, Vizcarra mantiene una alta popularidad y su partido, Perú Primero, figura entre los favoritos para las elecciones generales peruanas de 2026.

Perú Primero ha presentado una listas encabezadas por Mario Vizcarra, hermano del exjefe de Estado, como candidato a la Presidencia peruana para el período 2026-2031. EFE

