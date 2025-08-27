Vizcarra vuelve a cárcel de expresidentes tras cinco días en una prisión común en Perú

4 minutos

(Corrige fecha)

Lima, 27 ago (EFE).- El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) regresará este miércoles a la cárcel de Barbadillo, reservada para los expresidentes procesados o condenados, después de haber permanecido cinco días en una prisión común de Lima a donde fue llevado desde Barbadillo por razones no detalladas por las autoridades penitenciaras.

Así lo anunció el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, en una intervención pública donde no aceptó preguntas, y en la que estuvo acompañado por el director del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Iván Paredes, que no pronunció palabras en este acto.

Santiváñez explicó que ha ordenado al Inpe devolver a Vizcarra a Barbadillo, a donde había sido llevado inicialmente después de que un juez ordenara su ingreso en prisión preventiva por cinco meses para evitar una eventual fuga durante la recta final del juicio en el que está acusado de haber recibido presuntos sobornos durante su periodo como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

El ministro explicó que dispuso que Vizcarra volviese a Barbadillo por «el honor que esta persona había tenido de ejercer el cargo de presidente de la República», a pesar de que está en prisión preventiva por la presunta comisión de delitos cuando era gobernador regional.

Sin embargo, en Barbadillo ya están recluidos otros expresidentes como Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022) por delitos en algunos casos cometidos fuera del mandato, sin que se haya cuestionado su internamiento en esta cárcel situada en el este de Lima, como ha ocurrido con Vizcarra.

«El expresidente Vizcarra estará retornando el día de hoy a Barbadillo. Es algo que se ejecutará de manera inmediata, y en las próximas horas si está de acuerdo tanto el expresidente como su defensa con este traslado», dijo Santiváñez en una convocatoria a la prensa exclusiva para anunciar esta medida.

El Inpe presentó una resolución en la que ordena el traslado del expresidente «excepcionalmente, por razones de seguridad personal» al penal de Barbadillo, «independientemente del régimen penitenciario y puntaje alcanzado».

En dicho documento se detalla que para tomar esta medida se ha modificado la directiva de la clasificación de internos procesados y sentenciados por las características del caso.

Vizcarra denuncia «una serie de abusos»

El Inpe había aducido un error de la junta de clasificación que debía determinar la prisión de destino de Vizcarra para sacarlo de Barbadillo y señalar que debía ir a Lurigancho, una de las cárceles más pobladas de Latinoamérica, si bien por motivos de seguridad fue llevado a Piedras Gordas II.

Vizcarra se convirtió así en el primer expresidente de Perú en ser recluido en una prisión común, algo que hasta ahora el Estado peruano había evitado en los casos precedentes de exgobernantes procesados o condenados.

Este martes, el exmandatario denunció desde la cárcel ser objeto de «una serie de abusos» contra él, tras haber sido sacado de Barbadillo.

«Hay una serie de abusos contra mí», declaró Vizcarra por videoconferencia desde la cárcel de Ancón II, también conocida como Piedras Gordas II, durante una de las audiencias del juicio que enfrenta.

«De manera sorpresiva y abrupta, me trasladaron desde Barbadillo en horas de la noche al penal en el que me encuentro actualmente. Ha ocurrido sin recibir ninguna resolución ni comunicación. Como un objeto me agarran, me suben a un carro y me traen a un nuevo penal», agregó.

A la cabeza en encuestas electorales

La detención y encarcelamiento de Vizcarra se produjo cuando el exgobernante figuraba en los primeros lugares de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026, según varias encuestas, pese a tener tres inhabilitaciones impuestas por el Congreso.

Vizcarra mantiene una popularidad superior a la de otros expresidentes de Perú tras haberse enfrentado al Congreso, que se resistía a aprobar la reforma política y judicial que impulsaba el entonces gobernante, en un pulso que le llevó a disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones para conformar un nuevo hemiciclo que posteriormente lo destituyó a él en 2020. EFE

pbc/fgg/sbb

(foto) (video)