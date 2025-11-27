Vizcarra y Castillo se suman al club de expresidentes peruanos condenados

Lima, 27 nov (EFE).- La Justicia peruana ha condenado a prisión en dos días a dos expresidentes, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, al primero por un caso de corrupción y al segundo por su intento de golpe de Estado, y ambos se suman así al club de los exmandatarios sentenciados del país que completan Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Además, hay otros con procesos abiertos en la Justicia, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Francisco Sagasti (2020-2021) y Dina Boluarte (2022-2025), mientras que Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido tras salir a la luz indicios de sobornos.

1.- Alberto Fujimori (1990-2000)

El expresidente Alberto Fujimori recibió múltiples condenas desde 2009, tras ser extraditado desde Chile, tanto por la millonaria red de corrupción dentro de su administración, como por delitos de lesa humanidad, tras el asesinato de 25 personas, en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), cometidas por el grupo militar encubierto Colina.

Por esas masacres, Fujimori fue condenado como autor mediato (con dominio del hecho) a 25 años de cárcel que no llegó a cumplir, pues un indulto presidencial otorgado en 2017 por Kuczynski y acatado en 2023 por Boluarte le permitió dejar la prisión y pasar sus últimos meses de vida en libertad hasta su muerte en septiembre de 2024 con 86 años.

2.- Alejandro Toledo (2001-2006)

Toledo cumple dos condenas de 20 años y 6 meses de cárcel, y de 13 años y 4 meses, respectivamente, por lavado de dinero, al haber recibido millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y comprar lujosas propiedades inmobiliarias con una empresa a nombre de su suegra, domiciliada en Costa Rica.

El expresidente, de 79 años, al que a la Justicia peruana le tomó más de seis años extraditarlo desde Estados Unidos, busca ahora anular la sentencia sobre la base de las pruebas anuladas en la Justicia brasileña dentro del caso Lava Jato.

3.- Ollanta Humala (2011-2016)

Humala fue condenado en abril pasado a 15 años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales, al haber recibido aportes no declarados de Venezuela en 2006 y de Odebrecht en 2011.

El exmandatario, de 63 años, está a la espera de la apelación a la sentencia de primera instancia, sobre la base de un fallo del Tribunal Constitucional, que ordenó archivar el caso contra Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Fujimori, donde estaba procesada por el mismo motivo que Humala.

4.- Martín Vizarra (2018-2020)

Vizcarra recibió una sentencia de 14 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio, al haber recibido más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando ejercía de gobernador de la sureña región de Moquegua, antes de ser jefe de Estado.

El expresidente, de 62 años, ha apelado el fallo al considerar que se trata de una «persecución política» para sacarlo del tablero electoral en los comicios de 2026 y sostener que no existen pruebas de que recibió el dinero.

5.- Pedro Castillo (2021-2022)

Castillo fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022, fecha en la que fue detenido.

El izquierdista dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso (Parlamento), intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al salir a la luz indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él. EFE

