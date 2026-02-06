Vladímir Alexéyev, número dos del GRU, responsable de mercenarios y sancionado por Skripal

Moscú, 6 feb (EFE).- El teniente general Vladímir Alexéyev, ingresado en cuidados intensivos tras ser tiroteado este viernes en su domicilio en Moscú, es el segundo al mando de la inteligencia militar rusa, el responsable de los grupos paramilitares rusos a nivel internacional, incluido Wagner, y fue sancionado por su supuesta implicación en el caso Skripal (2016).

Alexéyev, nacido en Ucrania en 1961, fue tiroteado hoy después de que esta misma semana su jefe, Ígor Kostiukov, al frente del Directorio Principal del Alto Estado Mayor (GRU), se reuniera en Abu Dabi con las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos para negociar una posible paz en Ucrania.

La mancha de Prigozhin

Pero el general era conocido por otra negociación, la que mantuvo con el líder del grupo de mercanarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, cuando este se amotinó en junio de 2023 y, de hecho, tomó las guarniciones militares de la ciudad rusa de Rostov, de un millón de habitantes.

En ese momento, ante las cámaras, Prigozhin exigió que se le entregara al ministro de Defensa (entonces Serguéi Shoigú) y al jefe del Estado Mayor (Valeri Guerásimov), a lo que Alexéyev respondió entre risas: «Llévatelos».

Según el investigador búlgaro Christo Grózev, esto le causó durante un tiempo la pérdida de confianza de las autoridades rusas, sin embargo se mantuvo en su posición y, como señalan otros medios, continuó siendo responsable de los grupos paramilitares a nivel internacional.

Tras la muerte de Prigozhin, pasó a responsabilizarse del grupo paramilitar Redut, cuya función era reemplazar a Wagner, especialmente en el Sahel africano.

Alexéyev fue sancionado por la Unión Europea debido a su presunta implicación en el envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y de su hija Yulia, ocurrido en el Reino Unido en 2016.

Acusado de permitir torturas en Ucrania

El portal independiente The Insider señala que el general jugó un papel importante en la organización de la infructífera inicial invasión rusa de Ucrania en 2022.

De hecho, los militares ucranianos le acusaron hoy de permitir la tortura «sistemática» de los prisioneros de guerra, a pesar de que se comprometió durante la toma del puerto de Mariúpol a respetar la Convención de Ginebra.

«Aunque Alexéyev sobreviva a esta tentativa (de asesinato), nunca volverá a dormir en paz. Y un día, esto terminará», dijo un militar ucraniano.

Con el fin de extender contactos e influencia política, Alexéyev también supervisó en ocasiones el proyecto de rally internacional Ruta de la Seda, con el que promocionó los camiones rusos KAMAZ y fortaleció las relaciones con Pekín.

The Insider sostiene que en 2021 el GRU interfirió en la competición anual con la intención de «aprovechar el potencial del poder blando y la democracia popular en el marco de la cooperación internacional» para impulsar el proyecto gasista Fuerza de Siberia 2 con China, entre otros objetivos.

Alexéyev recibió este viernes varios disparos en abdomen, brazo y pierna en su domicilio en Moscú, según la prensa rusa, que apunta a una persona disfrazada de mensajero, que podría ser una mujer.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó a Ucrania de estar detrás del crimen con el objetivo de torpedear las negociaciones de paz en las que su jefe encabeza la delegación rusa.

El atentado contra Alexéyev se suma a una larga lista de ataques contra altos mandos militares rusos, con el último en diciembre, cuando el jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba. EFE

