Vladimir Guerrero Jr. se une al equipo dominicano para el Clásico Mundial

Santo Domingo, 28 ene (EFE).- El equipo dominicano continúa agregando poder a su alineación para el Clásico Mundial de Béisbol, después de que este miércoles la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) confirmara la participación del estelar toletero de Grandes Ligas Vladimir Guerrero Jr.

«En el Clásico sonará Plakata. @vladdyjr27 debutará en el #WorldBaseballClassic con el equipo dominicano», anunció oficialmente la Fedom en sus redes sociales.

Guerrero Jr., una de las principales figuras del béisbol de las Grandes Ligas, estará en su primera participación con el equipo dominicano en el campeonato de naciones que se celebrará del 5 al 17 de marzo de este año.

En la pasada edición, en el año 2023, el primera base de los Azulejos de Toronto estuvo en la plantilla preliminar del equipo, pero una lesión en la rodilla le impidió accionar en el torneo.

Guerrero Jr. se une a los jardineros Oneil Cruz, de los Piratas de Pittsburgh, y Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, como los jugadores de ofensiva que han confirmado su presencia con la escuadra dominicana, sumando en total cinco peloteros, con los lanzadores Sandy Alcántara, de los Marlins de Miami, y Cristopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia.

Tanto Guerrero Jr., como sus compañeros en el seleccionado dominicano han completado los procesos administrativos exigidos por la MLB para aprobar la participación de jugadores en el torneo de naciones.

El dominicano, quien en su carrera posee una media de 30 jonrones por temporada, proporciona al dirigente Albert Pujols un bate de poder que puede accionar en medio del orden ofensivo, con la misión de producir carreras.

La calidad del juego de Guerrero Jr. ha sido reconocida en las Grandes Ligas, donde el pasado año recibió una extensión de 500 millones de dólares por 14 temporadas por parte de los Azulejos, siendo este el tercer más alto en la historia de la MLB, solo superado por los 700 millones otorgados por los Dodgers de Los Ángeles al japonés Shohei Ohtani y los 765 que los Mets de Nueva York pagarán al también quisqueyano Juan Soto.

Guerrero Jr. también ha demostrado su capacidad para liderar a un equipo ganador, como lo hizo la pasada temporada de Grandes Ligas, en la que encabezó a los Azulejos hasta la Serie Mundial frente a los Dodgers, ganando en el camino el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El equipo dominicano será parte del Grupo D y jugará en el estadio de los Marlins de Miami junto a Venezuela, Nicaragua, Países Bajos e Israel.

La República Dominicana busca ganar el trofeo de campeón por segunda vez en su historia, luego de haberse coronado invicta en la edición del Clásico Mundial celebrado en el año 2013. EFE

