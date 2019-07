Isabel Golay tiene 40 años de vida y obra en Argentina, así que ella tiene claro que su vida está en este país sudamericano y la vida política suiza la sigue, especialmente a través de la radio suiza RTS, pero no participa activamente. Con ella cerramos esta entrega con una de sus frases que la identifican: "Ser suiza significa tener una identidad cultural; no es un pasaporte, es lo que yo llamo las raíces que crecen con un tronco fuerte y follaje... las raíces es lo que nutre a la persona y a su forma de ser y habitar en el mundo”. Y su recuerdo más bello de Suiza es este, el de su infancia:

Desde Argentina: sobre Suiza, su gente y su política Patricia Islas y Carlo Pisani, Buenos Aires 30 de julio de 2019 - 11:00 Miembros de la Quinta Suiza en Argentina piden un representante político que los defienda, la apertura de Suiza, que finalmente se les facilite su participación en las urnas helvéticas y que los visiten y miren la diversidad helvética en el mundo. Estas son algunas de las solicitudes recogidas en Argentina entre los suizos que viven allí dirigidas a los suizos y hacedores políticos que viven dentro de las fronteras helvéticas. En Argentina hay más de 15 000 personas con la nacionalidad suiza y cada una de ellas, evidentemente, tiene su propio modo de relacionarse con Suiza: "¡Encuentren la manera de representarnos!" “Soy del Tesino, de la comuna de Stabio. MI abuelo es el que vino acá, así que soy suiza de tercera generación. Para mi Suiza son los lazos familiares fuera de esta realidad argentina, porque tengo mucha familia viviendo allá”, explica Silvina Valli, suiza nacida en Argentina. y que recuerda la importancia de que la voz de los suizos en el mundo se escuche en su país de origen: "Que Suiza conserve su autonomía y neutralidad" Heinz Krattiger llegó por primera vez a la Argentina en 1993. El oriundo de Basilea, Suiza, se interesa por la política suiza y la sigue desde Buenos Aires: Krattiger exige que se establezca un camino más fácil al voto electrónico. Se suma a la sugerencia de varios suizos en el mundo que piden sean las representaciones consulares que recojan las boletas de voto y las envíen a Suiza, para que lleguen a tiempo, mientras se encuentra una solución segura al voto electrónico. "No hemos podido votar" También Néstor Braillard, como muchos suizos viviendo lejos del país alpino, recuerda que no llega a tiempo la documentación para participar en las urnas. Néstor Braillard preside la Sociedad Suiza de Socorros Mutuos de Baradero y fomenta las relaciones entre esa ciudad argentina y su hermana, Châtel-St-Denis, en Friburgo, Suiza. Migración y responsabilidad de los consorcios Sophie Lüssi es violinista y compositora. Es una joven madre de familia cuyo talento permite fomentar los lazos entre Suiza y Argentina por el sendero de la cultura. Itinerante en su presencia en ambos países, ella vota ciertos temas que le interesan. Sophie viene de presentar la obra 'Altas Horas', realizado en colaboración con cuatro músicos de jazz, como ella. "Una de las razones de sentirme bien como suiza-argentina en mi segunda patria es la posibilidad de trabajar con músicos tan maravillosos", agradece en la cubierta de su CD, dedicado a sus dos pequeñas, binacionales también. "Son un poco egoístas" Entre las más de 50 asociaciones y clubes suizos en Argentina, se encuentra también el Club Suizo de Buenos Aires, en Tigre, al que pertenece Yolanda Hauser. Ella no vota en Suiza, pero sí envía a través de nuestra cámara un mensaje a los suizos de Suiza: una clara invitación a abrirse y visitar la Quinta Suiza en Argentina: "Yo nací en la Patagonia. Mis padres se conocieron en Suiza: Marta Marti nació en Langenthal, Berna y Hans Hauser nació en Weinfelden, Turgovia. A la Argentina llegó primero el novio en 1927 y la novia en 1928 y acá se casaron”, describe de su origen Yolanda Hauser, de 85 años. Ha visitado Suiza con regularidad y no ha olvidado en lo absoluto el dialecto alemán que sus padres le transmitieron. "Ser suiza significa tener una identidad cultural" Isabel Golay tiene 40 años de vida y obra en Argentina, así que ella tiene claro que su vida está en este país sudamericano y la vida política suiza la sigue, especialmente a través de la radio suiza RTS, pero no participa activamente. Con ella cerramos esta entrega con una de sus frases que la identifican: "Ser suiza significa tener una identidad cultural; no es un pasaporte, es lo que yo llamo las raíces que crecen con un tronco fuerte y follaje... las raíces es lo que nutre a la persona y a su forma de ser y habitar en el mundo”. Y su recuerdo más bello de Suiza es este, el de su infancia: Con cámara en mano, en un minuto buscamos dar a conocer un poco del pensar de algunos de los representantes de la Quinta Suiza en Argentina, en el marco del proyecto #SWIontour, donde visitamos algunos clubes y asociaciones suizas en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia y Alemania. Con las etiquetas #SWiontour y #weareswissabroad publicamos estas entregas a través de nuestros canales en Instagram, twitter y Facebook. ¿Y a usted le interesa darnos su testimonio sobre cómo vive personalmente su relación con Suiza? Escríbalo en los comentarios, abajo, o directamente a patricia.islas@swissinfo.ch​​​​​​​