Volatilidad y ciberataques, los riesgos de implementar la IA en el mercado financiero

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Lisboa, 30 jun (EFE).- La volatilidad y los ciberataques son los principales riesgos que la implementación de la inteligencia artificial (IA) puede suponer para el mercado financiero, según coincidieron en señalar varios expertos durante una mesa redonda celebrada este martes durante el foro anual del Banco Central Europeo (BCE) que se celebra esta semana en la ciudad portuguesa de Sintra.

La ponencia, titulada ‘Inteligencia artificial y estabilidad financiera’ y moderada por Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, reunió a representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco de Inglaterra, entre otros, quienes coincidieron en que el uso de la IA en los mercados es ya una realidad y es previsible que se consolide en el futuro.

En este sentido, el consejero financiero y director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI, Tobias Adrian, precisó que tiempo atrás los bancos ya usaban el análisis de datos a gran escala, pero ha sido la inteligencia artificial generativa la que ha permitido tomar decisiones totalmente automatizadas a fin de identificar oportunidades de negocio o patrones de crédito que antes no se identificaban.

Sin embargo, el experto alertó de que no se sabe si esos modelos resistirán ante una economía en caída y de que «existe una eventual falta de habilidad para explicar (las decisiones tomadas por la IA)», lo cual representa «un desafío de supervisión clave».

Por otro lado, Adrian planteó que la IA autónoma agilizará la automatización de los mercados, pero puede suponer un riesgo cuando se traslada a entornos menos líquidos y centralizados, donde los ‘kill switches’ o frenos de emergencia no funcionan bien en caso de un desplome.

«¿Cuáles son las herramientas de implementación de medidas? Las medidas que han funcionado en mercados muy líquidos quizás no funcionan en mercados menos líquidos», advirtió.

Otro desafío que representa la implementación de la inteligencia artificial es el referido a la ciberseguridad, coincidieron en señalar tanto el representante del FMI como la vicegobernadora de Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra, Sarah Breeden.

Breeden planteó que con una IA cada vez más autónoma, todo apunta a que el sistema financiero operará también de forma más independiente, «a gran escala y a gran velocidad».

Por un lado, este avance debe fortalecer la resiliencia cibernética, pero por otro «aumenta considerablemente» el riesgo de sufrir ataques que podrían perjudicar la estabilidad financiera.

Planteó además la necesidad de que los bancos centrales se preparen ante escenarios en los que varias firmas financieras fallen al mismo tiempo, y cuestionó si sería necesario crear sistemas de respaldo con los que las entidadees bancarias puedan asumir temporalmente las funciones de otra si esta colapsa.

La vicegobernadora del Banco de Inglaterra alertó del riesgo del uso de las herramientas de inteligencia artificial en los mercados financieros, ya que si los agentes de IA responden de forma similar a la mismas señales o desencadenantes, «podrían amplificar la volatilidad».

«Eso significa que la cuestión de nuestra estabilidad financiera se amplía, ya que no solo se trata de si las empresas saben usar bien los modelos, sino de si el sistema es capaz de observar y contener los comportamientos resultantes», planteó.

En una ponencia anterior titulada ‘Acelerando el crecimiento en Europa: innovación versus difusión’ que fue moderada por el vicepresidente del Banco Central Europeo, Boris Vujčić, académicos analizaron los retos que afronta actualmente Europa en el campo tecnológico y coincidieron en que es necesario apostar por la implementación de la IA cuanto antes para aumentar su productividad, en un momento en el que Estados Unidos lleva ventaja.

«No deberíamos medir el éxito por si las empresas usan la IA; deberíamos medir el éxito por si las empresas usan la IA de forma lo suficientemente intensiva como para rediseñar los procesos centrales y aumentar la productividad», expuso la profesora de la Universidad de Múnich Monika Schnitzer.

Durante este foro anual del BCE, que se celebra en la localidad portuguesa de Sintra del 29 de junio al 1 de julio, está prevista la participación mañana de la presidenta del BCE, Christine Lagarde; el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y el presidente de la Reserva Federal de EEUU, Kevin Warsh, en la que será la primera intervención internacional del máximo responsable de la Fed desde que fue nombrado por el presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

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