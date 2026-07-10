Volkswagen agrava su crisis con una nueva caída de ventas mundiales

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El fabricante alemán Volkswagen, en plena reestructuración, informó este viernes de una fuerte caída de sus ventas mundiales de vehículos en el segundo trimestre, lastradas por el desplome de las entregas en China.

De abril a junio, el grupo, que cuenta con diez marcas, vendió 2,077 millones de vehículos, una caída del 8,6% interanual, tras un descenso del 4% en el primer trimestre.

En China, su principal mercado, las ventas se desplomaron un 36% en el período.

En otras regiones, el grupo registra un resultado positivo, especialmente en Europa Occidental (+1,8 %) y América del Norte (+7,7 %).

En los primeros seis meses del año, las ventas globales cayeron un 6,3% interanual, hasta los 4,13 millones de vehículos.

El grupo, que incluye marcas como Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda y Seat, vendió casi 9 millones de vehículos el año pasado, dos millones menos que en sus mejores años a principios de esta década.

En este contexto de crisis, el presidente del consejo de dirección, Oliver Blume, no logró este jueves obtener una mayoría en el consejo de supervisión —órgano de control del grupo en el que están representados empleados y accionistas— para un plan de futuro, informaron a la AFP fuentes próximas al grupo.

Blume quería someter a votación su proyecto de reorganización, bautizado como Group Target Picture, que, según la prensa, incluiría el cierre de varias fábricas en Alemania y la salida de 50.000 empleados adicionales en todo el mundo.

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