Volkswagen estudia suprimir otros 50.000 puestos de trabajo

afp_tickers

Compartir

1 minuto

El presidente ejecutivo de Volkswagen, Oliver Blume, advirtió este lunes a los empleados de que el grupo podría eliminar otros 50.000 puestos de trabajo en todo el mundo, según un memorando interno al que tuvo acceso la AFP.

«El siguiente paso es reducir nuestros costes fijos a un nivel competitivo», afirmó Blume.

«Como la mitad de esos costes corresponden al personal, un cálculo teórico —si los costes laborales no cambian— implicaría la eliminación de unos 50.000 puestos de trabajo en todo el mundo», indica el documento.

vbw/sr/rl/pc/an