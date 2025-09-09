Volkswagen presenta nuevos modelos eléctricos a precios asequibles ante la competencia china

The Swiss voice in the world since 1935

El fabricante de automóviles Volkswagen presentó el lunes una nueva gama de vehículos eléctricos urbanos a precios más asequibles, en un momento en que la industria automovilística alemana, en crisis, busca frenar la agresiva competencia china.

El principal fabricante europeo presentó sus nuevos modelos durante el salón del automóvil de Múnich, llamado «IAA Mobility», donde busca relanzar su industria al igual que sus competidores en la gama premium como BMW y Mercedes.

Cuatro modelos de las marcas Volkswagen, Cupra y Škoda llegarán al mercado en 2026, con el objetivo de alcanzar el 20% del mercado europeo de vehículos eléctricos urbanos. Los modelos serán vendidos a partir de 25.000 euros [unos 29.300 dólares].

Sin embargo, contrarrestar la armada de marcas chinas presentes en Europa con vehículos eléctricos baratos y de calidad resultará complicado. 

El gigante chino BYD respondió el lunes desde Múnich que su vehículo eléctrico Dolphin Surf, que se vende en Europa desde mayo por unos 20.000 euros, se fabricará a partir de finales de 2025 en su futura planta húngara, evitando así los aranceles europeos.

