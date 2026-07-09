Volkswagen va a reducir capacidades de producción hasta 9 millones de vehículos anuales

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Fráncfort (Alemania), 9 jul (EFE) .- El grupo automovilístico alemán Volkswagen informó este jueves de que va a reducir en un 25 % sus capacidades de producción hasta situarlas en 9 millones de vehículos anuales para adaptarlas a la situación del mercado global y el aumento de la competencia.

La compañía, que tiene una capacidad instalada de 12 millones de vehículos, dijo tras una reunión del consejo de vigilancia con la dirección de la compañía que también va a reducir la oferta de sus modelos automovilísticos paulatinamente en un 50 % y se va a concentrar en los que segmentos de mercado más atractivos.

La complejidad de su oferta de modelos se reducirá en hasta un 75 %, añadió el grupo Volkswagen, al que pertenecen marcas como VW, Audi, Porsche, Skoda y Seat/Cupra.

El grupo Volkswagen considera que estas medidas «mejorarán la posición resiliente de Volkswagen en un demandante periodo de transformación para la industria automovilística» y contribuirán a mantener el futuro de Alemania como localización industrial.

«La compañía afronta la próxima fase de transformación con un plan futuro que posiciona al grupo para ser más resiliente, más eficiente y más competitivo», añade el comunicado, que, sin embargo, no hizo nuevos anuncios en materia de empleo.

Previamente, el grupo Volkswagen había anunciado el recorte de 50.000 empleos en Alemania hasta 2030, de ellos 35.000 en la marca VW, y acordó con el sindicato IG Metall garantía de empleo, como mínimo, hasta 2030 en las fábricas alemanas.

La alarma surgió cuando la revista «Manager Magazin» informó de que quiere intensificar sus planes de ahorro y podría reducir hasta 100.000 empleos en todo el mundo, el doble de los que ha anunciado hasta ahora.

Cuatro fábricas del grupo Volkswagen en Alemania podrían cerrarse, añadió «Manager Magazin». EFE

aia/fpa