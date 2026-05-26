Volumen de lluvias registrado en Ciudad de México supera 11,4 millones de metros cúbicos

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Ciudad de México, 25 may (EFE).- El volumen de las precipitaciones registradas este lunes en prácticamente toda la Ciudad de México superó los 11,4 millones de metros cúbicos, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

Además, indicó que distintas dependencias capitalinas mantienen acciones coordinadas para la atención de las afectaciones derivadas de las fuertes lluvias registradas este lunes en la capital del país.

Las precipitaciones estuvieron acompañadas de fuerte actividad eléctrica, granizo y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

«El volumen de lluvia acumulado en la Ciudad de México superó los 11,4 millones de metros cúbicos; mientras que las precipitaciones más intensas se registraron en las estaciones pluviométricas de Magdalena, con 27,5 milímetros, en la alcaldía Magdalena Contreras; Reclusorio Sur, con 26,5 milímetros, en Xochimilco; Triángulo, con 24 milímetros, y Álvaro Obregón», precisó el Gobierno capitalino en un comunicado.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua indicó que para atender emergencias como inundaciones y encharcamientos desplegó un centenar de trabajadores entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje.

Así como 31 equipos de maquinaria, entre ellos 10 vehículos de bombeo de emergencia, 15 unidades hidroneumáticas, tres tipo Hércules.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México reportó la atención de diversos servicios derivados de las lluvias y rachas de viento, entre ellos la caída de 23 árboles y tres postes, cinco encharcamientos, dos cortocircuitos y el retiro de una lona.

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGRIPC) informó que mantiene la supervisión permanente en vialidades, presas, ríos y cauces, cuyos niveles permanecen estables.

El Gobierno capitalino avisó que se mantiene en alerta y trabaja para resguardar la integridad de la población y atender de forma oportuna cualquier emergencia derivada de las condiciones meteorológicas. EFE

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