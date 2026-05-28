Voluntarios de la Cruz Roja reciben formación para luchar contra el ébola en el terreno

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Ginebra, 28 may (EFE).- Voluntarios están recibiendo formación urgente para cumplir diversas actividades relacionadas con la lucha contra el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), en particular para saber cómo animar a la comunidad a sumarse a este esfuerzo y cómo proceder a entierros seguros, pero a la vez dignos.

Se están realizando «sesiones de formación, interacciones entre los voluntarios y preparativos para las actividades de sensibilización puerta a puerta, comunicación de riesgos y participación comunitaria», señaló este jueves la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), desde su sede en Ginebra.

Además, los voluntarios están participando en ejercicios de formación para entierros, que pueden convertirse en eventos superpropagadores del virus si no se realizan cumpliendo las medidas de prevención indicadas.

El FICR señaló también que desde la sede de la Cruz Roja en Bunia (capital de la provincia nororiental de Ituri) también está partiendo suministros esenciales para apoyar la respuesta al ébola.

Por otra parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó mediante una publicación en redes sociales que está de camino a Ituri, el principal foco de la epidemia y que la vez es una de las zonas más afectadas por el conflicto entre el ejército y grupos armados en esa parte del país, lo que hace difícil y riesgoso el despliegue sanitario.

Tedros expresó, no obstante, su confianza en que la RDC podrá vencer como lo ha hecho en 16 ocasiones anteriores el letal brote de ébola.

«Estaré sobre el terreno junto a nuestros equipos de la OMS, socios y el extraordinario personal sanitario que nunca ha dejado de luchar, todos ellos trabajando bajo la dirección del gobierno», comentó. EFE

is/alf

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