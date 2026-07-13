Von der Leyen, convencida por un informe que pide restringir las redes a menores

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Bruselas, 13 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró este lunes convencida por los resultados de un informe que pide restringir las redes sociales a los menores de 13 años de forma gradual, de forma que solo puedan acceder bajo supervisión adulta.

Esta postura, que rebaja las peticiones de países como España o Francia, fue planteada hoy por la presidenta del Ejecutivo comunitario, a partir del informe elaborado por un grupo de expertos con acciones que puede llevar a cabo la Unión Europea (UE) para proteger a los menores en los entornos digitales y en base al cual Von der Leyen propondrá medidas al respecto tras el verano.

Edad mínima

«Así como no les damos a nuestros hijos las llaves del coche antes de que tengan el carné de conducir o no les permitimos comprar alcohol hasta que tengan la edad legal para hacerlo, también debemos establecer la edad a partir de la cual los niños pueden acceder legalmente a las redes sociales», dijo Von der Leyen en una rueda de prensa.

Porque «las redes sociales no son un juguete», continuó la alemana, quien señaló que, aunque tienen «beneficios», hay que tener en cuenta «los daños que los algoritmos causan a los niños».

Von der Leyen, no obstante, evitó pronunciarse sobre una posible prohibición a los menores para acceder a las redes, y abogó, en cambio, por establecer «restricciones apropiadas a la edad», tal como proponen los responsables del informe, que la presidenta de la Comisión tildó de «convincente».

La opinión de los expertos

Los coordinadores del informe, Jörg M. Fegert, director del departamento de psiquiatría infantil y adolescente del Hospital Universitario de Ulm (Alemania); y Maria Melchoir, investigadora del Instituto Nacional para la Salud y la Investigación Medica de Francia, apuestan por una restricción gradual de las redes sociales.

Consideran que en la UE debe haber una restricción para los menores de 13 años, de tal manera que solo puedan acceder a las redes sociales o a videojuegos bajo la supervisión de sus padres, tutores o profesores, por un tiempo limitado y siempre que el contenido sea «apropiado para su edad».

El control parental debería reducirse entre los 13 y los 15 años y desaparecer entre los 16 y los 18, momento en que los adolescentes deberían poder disfrutar de un «uso autónomo» de las redes sociales, siempre y cuando el contenido siega siendo apropiado a su edad.

Los expertos, además, proponen que los niños de 3 a 5 años no puedan usar dispositivos electrónicos personales en la escuela.

«Se trata, básicamente, de devolver el poder a los padres», señaló Von der Leyen.

Verificación de edad

Los expertos animan a los países de la UE y a las plataformas a usar la aplicación móvil de verificación de edad que ha desarrollado la Comisión Europea, que, según Bruselas, permite comprobar si los usuarios tienen el límite establecido para acceder a las redes, garantizando al mismo tiempo la privacidad.

Y apuestan por «trasladar la carga de la prueba a las redes sociales (…) para que demuestren que sus productos y servicios son seguros para los menores».

Fragmentación en la UE

Los expertos, aun así, son conscientes de que países como España, Francia, Dinamarca, Grecia, Italia o Chipre apuestan claramente por prohibir las redes a los menores de 15 o 16 años y permitirles el acceso a partir de esa edad con control parental, por lo que abrieron la puerta a que distintos gobiernos fijen umbrales diferentes.

«Lo que ya tenemos es un consenso sobre la necesidad de establecer una fecha de inicio para la edad en que los niños pueden incorporarse a las redes sociales», dijo Von der Leyen, que podría dar más pistas sobre las medidas que tiene en mente en el discurso del Estado de la Unión que pronunciará en septiembre ante el Parlamento Europeo. EFE

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