Von der Leyen, Costa y Zelenski urgen a avanzar en negociaciones para adhesión de Ucrania

1 minuto

Ayia Napa (Chipre), 23 abr (EFE).- Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, mantuvieron una reunión este jueves con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski tras la que coincidieron en avanzar «sin demora» en las negociaciones para la adhesión de Ucrania al bloque europeo.

«Los presidentes elogiaron los importantes avances que ha realizado Ucrania en su camino hacia la adhesión a la UE (y) pidieron que se abran sin demora los capítulos de negociación» de dicho proceso, según un comunicado conjunto tras su encuentro en Nicosia (Chipre), donde este jueves y viernes se celebra una reunión informal de líderes europeos.

Los líderes también celebraron el desbloqueo del préstamo de apoyo a Ucrania de 90.000 millones de euros, aprobado este mismo jueves tras levantar Hungría su veto, y señalaron «la importancia de la rápida ejecución del préstamo» que ayudará al país a «satisfacer sus necesidades presupuestarias y de defensa urgentes» en la guerra lanzada por Rusia. EFE

par/ahg/rcf

(Foto) (Vídeo)