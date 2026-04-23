Von der Leyen, Costa y Zelenski urgen a avanzar en negociaciones para adhesión de Ucrania

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Ayia Napa (Chipre), 23 abr (EFE).- Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, mantuvieron una reunión este jueves con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras la que coincidieron en avanzar «sin demora» en las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE).

«Los presidentes elogiaron los importantes avances que ha realizado Ucrania en su camino hacia la adhesión a la UE (y) pidieron que se abran sin demora los capítulos de negociación» de dicho proceso, según un comunicado conjunto tras su encuentro en Nicosia, donde este jueves y viernes se celebra la reunión informal de líderes europeos.

Los líderes también celebraron el desbloqueo del préstamo de apoyo a Ucrania de 90.000 millones de euros, aprobado este mismo jueves tras levantar Hungría su veto, y señalaron «la importancia de la rápida ejecución del préstamo» que ayudará a Kiev a «satisfacer sus necesidades presupuestarias y de defensa urgentes» en la guerra con Rusia.

Asimismo, destacaron los avances que Ucrania ha llevado a cabo «en circunstancias difíciles» en materia de reformas y pidieron redoblar estos esfuerzos.

A su llegada a la cumbre, Costa destacó que se han dado recientemente “dos pasos importantes para reforzar a Ucrania”, en referencia al desbloqueo del préstamo y al nuevo paquete de sanciones contra Rusia, al tiempo que instó ahora a preparar las siguientes etapas.

«Ahora es el momento de mirar adelante y preparar el siguiente paso, y el siguiente paso es abrir formalmente los primeros grupos de capítulos de la negociación para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea”, añadió.

“Cumplimos esos dos pasos y cumpliremos los siguientes”, zanjó Costa minutos después en una declaración conjunta sin preguntas de los medios acompañado tanto por Von der Leyen como por el presidente ucraniano.

La jefa del Ejecutivo comunitario detalló que “la mayor parte del trabajo preparatorio” ya está hecho y por ello será posible transferir durante este segundo trimestre del año el primer tramo de ayudas a Kiev, que financiará la obtención de drones.

Von der Leyen recordó que en una visita a Ucrania en febrero se comprometió a sacar adelante el préstamo “de una forma o de otra”, y también subrayó la adopción del nuevo paquete de sanciones del bloque contra Moscú.

“Cuanto más redoble Rusia su guerra de agresión, más redoblará Europa su apoyo a Ucrania”, garantizó la presidenta de la Comisión Europea.

Por su parte, la alta representante europea de Exteriores, Kaja Kallas, insistió también en declaraciones a la prensa antes de reunirse con los líderes europeos en que «Ucrania está claramente en el camino a la adhesión» y apuntó que hoy mismo se está discutiendo cómo acelerar este proceso.

«Tenemos ahora nuevas circunstancias, así que quizás podamos ahora avanzar con otras cosas que han sido bloqueadas antes», señaló.

El presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, dijo que la presidencia de turno de la UE que ocupa su país este semestre «también está lista para abrir los capítulos de negociaciones» para la adhesión de Ucrania. EFE

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