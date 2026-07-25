Von der Leyen: «Europa está junto a Francia y España frente a los devastadores incendios»

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Bruselas, 25 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este sábado que «Europa está junto a Francia y España frente a los devastadores incendios que las asolan», e informó que hoy mismo llegarán cuatro aviones de apoyo a España.

Cinco aviones y dos helicópteros de la flota europea están ahora desplegados en Francia y que otros cuatro aviones llegan a España hoy, detalló la mandataria a través de un mensaje en redes sociales.

«Copernicus también está proporcionando mapeos de emergencia para apoyar la respuesta en ambos países», dijo Von der Leyen, quien finalmente dedicó un mensaje de agradecimiento a los bomberos, «que con valentía luchan contra las llamas», y a todos los evacuados.

La Comisión Europea ya anunció la víspera que ha movilizado cuatro aviones Canadair para ayudar a combatir los incendios en España, dos desde Grecia y dos desde Italia, después de que el Gobierno español activara la noche del jueves el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar a sus socios comunitarios más recursos contra el fuego.

Los cuatro aviones Canadair forman parte de la flota de la reserva estratégica de la Unión Europea, que dispone de 22 aviones, cinco helicópteros y 777 bomberos preposicionados en diferentes países, particularmente en las áreas donde se prevé un mayor riesgo de incendios.

En paralelo, Bruselas también ha desplegado tres aviones (dos desde Portugal y uno desde Croacia) y dos helicópteros (de Eslovaquia y Chequia) de su flota de reserva para ayudar a combatir los incendios activos en Francia. EFE

par/mra