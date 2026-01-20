Von der Leyen: «La respuesta de la UE sobre Groenlandia será firme, unida y proporcional»

3 minutos

Davos/Bruselas, 20 ene (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este martes que la respuesta de la UE ante las presiones anexionistas sobre Groenlandia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será «firme, unida y proporcional».

«Consideramos al pueblo de Estados Unidos no solo como aliados, sino como amigos. Y arrastrarnos a una peligrosa espiral descendente solo ayudaría a los adversarios que ambos estamos tan comprometidos en mantener fuera de nuestro panorama estratégico. Nuestra respuesta será firme, unida y proporcional», dijo Von der Leyen en su intervención pública en el Foro Económico de Davos (Suiza).

Von der Leyen subrayó la necesidad de ser «estratégicos» en la forma de abordar esta cuestión» y aseguró que Europa está «plenamente comprometida y comparte los objetivos de Estados Unidos» en materia de seguridad en el Ártico, que sólo puede lograrse «de forma conjunta».

En ese sentido, y ante el anuncio de Trump de aplicar aranceles adicionales del 10 % a los países europeos que hagan maniobras militares en Groenlandia, la democristiana alemana aseguró que son «un error, especialmente entre aliados de larga data».

«La UE y Estados Unidos acordaron un pacto comercial el pasado mes de julio. Y tanto en política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo», dijo Von der Leyen en referencia al pacto entre Washington y Bruselas para que los bienes producidos en la UE queden sujetos a un arancel general del 15 % en EE.UU.

La presidenta de la Comisión Europea agregó que las actuales tensiones pueden superarse desde el acercamiento, pero aseguró que la UE mantiene una serie de «principios» sobre la cuestión, que comienzan con mostrar «plena solidaridad con Groenlandia y el Reino de Dinamarca».

«La soberanía y la integridad de su territorio no son negociables», zanjó.

Se refirió también al «impulso de inversión europea en Groenlandia» para apoyar a la economía e infraestructuras locales y, por último, aseguró que el bloque comunitario trabajará «con Estados Unidos y con todos los socios en una seguridad ártica más amplia».

«Esto redunda claramente en nuestro interés común, y aumentaremos nuestra inversión. En particular, creo que deberíamos utilizar el aumento del gasto en defensa para desarrollar una capacidad europea de rompehielos y otros equipos vitales para la seguridad del Ártico», señaló.

La presidenta del Ejecutivo comunitario señaló también la necesidad de que todos los «socios regionales» contribuyan a reforzar la seguridad común y dijo que Bruselas analizará cómo «fortalecer» asociaciones de seguridad con «el Reino Unido, Canadá, Noruega, Islandia y otros».

A finales de este año, la Comisión Europea presentará una «estrategia de seguridad» en la que se actualizará la visión sobre el Ártico, señaló Von der Leyen.

«En el centro de todo estará el principio fundamental de que son los pueblos soberanos quienes deben decidir su propio futuro», subrayó ante ese influyente foro informal que se reúne cada año en Suiza, donde Von der Leyen repasó las líneas políticas de la Comisión Europea.

«Europa debe acelerar su impulso hacia la independencia, desde la seguridad hasta la economía, desde la defensa hasta la democracia. El mundo ha cambiado de forma permanente. Y debemos cambiar con él», concluyó. EFE

