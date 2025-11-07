Von der Leyen: «La transición hacia la energía limpia ha llegado para quedarse»

2 minutos

Belém (Brasil), 7 nov (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, defendió este viernes que las energías renovables «han llegado para quedarse», aunque instó a «mantener el impulso».

«Este año, el 95 % de la nueva capacidad instalada a nivel mundial provino de energías renovables. Las energías renovables ya no solo son más limpias, sino también más económicas. Y me complace enormemente ver que los países están situando estos objetivos en el centro de sus planes climáticos», dijo la mandataria europea durante una sesión sobre la transición energética en Belém (Amazonía brasileña) en la que también participaron el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el secretario general de la ONU, António Guterres.

En 2023, durante la COP28, los países sentaron los objetivos de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética para 2030.

«Por lo tanto, la transición hacia la energía limpia ha llegado para quedarse», afirmó en la sesión, en el marco de la cumbre climática COP30 de Belém, que comenzará oficialmente el lunes próximo.

Sin embargo, «debemos mantener el impulso», advirtió Von der Leyen, quien recordó que a principios de año se puso en marcha el Foro Mundial sobre Transición Energética, que reúne a socios de todo el mundo como Brasil, Canadá, la República Democrática del Congo, Kenia, Perú, Sudáfrica, los Emiratos Árabes Unidos o el Reino Unido.

La política alemana añadió que el Foro «ha crecido hasta contar con 80 países miembros oficiales».

Asimismo, presentó dos prioridades a la hora de avanzar en estos objetivos.

La primera prioridad para la mandataria europea es «garantizar que los beneficios de la transición se sientan en todas partes», por lo que enfatizó la campaña presentada junto con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, para la ampliación de las energías renovables en África, bajo la que la Comisión Europea anunció el pasado octubre un paquete de 618 millones de euros (más de 700 millones de dólares al cambio actual).

Por otro lado, Von der Leyen instó a «construir las redes y los sistemas de almacenamiento necesarios para alcanzar nuestras metas» y añadió que el Ejecutivo europeo está también invirtiendo «en infraestructuras en el extranjero». EFE

mat-par/ahg/acm