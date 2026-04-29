Von der Leyen: «Las consecuencias del conflicto podrían prolongarse meses o incluso años»

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Estrasburgo (Francia), 29 abr (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que las consecuencias del conflicto en Oriente Medio a raíz del conflicto abierto por Estados Unidos e Israel contra Irán «podrían prolongarse meses o incluso años» e instó a los países europeos a seguir reduciendo su dependencia de energía importada.

«Hay una dura realidad que debemos afrontar: las consecuencias de este conflicto podrían prolongarse meses o incluso años. Esta es la segunda gran crisis energética en apenas cuatro años. La lección debe ser clara para todos: en un mundo turbulento como el nuestro, no podemos ser demasiado dependientes de la energía importada», dijo Von der Leyen ante el Parlamento Europeo. EFE

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