Von der Leyen: África y Europa se necesitan la una a la otra más que nunca

Luanda, 24 nov (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó este lunes que Europa y África se necesitan la una a la otra «más que nunca», al abrir la séptima cumbre de la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA) en Angola, en un contexto global marcado por las tensiones geopolíticas y comerciales.

«Podemos recordar el progreso logrado desde nuestra última cumbre (celebrada en Bruselas en 2022) pero lo más importante es que esperamos nuevas oportunidades para trabajar juntos como viejos amigos, pero también como socios comerciales, de inversión y negocios», afirmó Von der Leyen en Luanda, la capital angoleña.

La UE y la UA celebran entre hoy y mañana su séptima cumbre para reforzar su cooperación en asuntos como la seguridad, el comercio o el cambio climático. EFE

