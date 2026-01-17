Von der Leyen: El acuerdo UE-Mercosur manda una señal «contundente» frente a los aranceles

4 minutos

Asunción, 17 ene (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió este sábado, en Asunción, que la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur manda una señal «contundente» al mundo, al elegir el «comercio justo frente a los aranceles» y «el aislamiento».

«Refleja una elección clara y deliberada: elegimos el comercio justo frente a los aranceles; elegimos una asociación de largo plazo frente al aislamiento; y, sobre todo, queremos ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestras sociedades y empresas», dijo Von der Leyen en la ceremonia de la firma del acuerdo, en la sede del Banco Central de Paraguay.

La máxima responsable de la Comisión Europea destacó que el tratado creará «la mayor zona de libre comercio del mundo», con 720 millones de personas y un peso económico de 22 billones de dólares (19 billones de euros).

«Este acuerdo eliminará aranceles y otras barreras al comercio, abrirá la contratación pública y proporcionará un marco claro, basado en normas, para fomentar la inversión y el intercambio comercial», defendió ante cientos de invitados en un auditorio.

La líder comunitaria recordó que el pacto también busca proteger la naturaleza y el clima con la inclusión de un «sólido» capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, en medio de las dudas de los movimientos ecologistas, que aseguran que fomentará la deforestación en los bosques suramericanos.

«Nos comprometemos a ayudarnos mutuamente en la transición hacia la neutralidad climática. Europa obtendrá un mejor acceso a las materias primas que necesita para esa transición (por los minerales críticos), y la inversión europea apoyará a los países del Mercosur en la suya», apuntó.

Y mientras se suceden las protestas de agricultores descontentos en varios países de los Veintisiete, Von der Leyen manifestó que los ciudadanos de la UE y el Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, «pueden estar seguros» de que tienen «muy presentes los intereses de sus hijos y nietos».

Por otro lado, resaltó la importancia geopolítica del acuerdo, en un momento en que Estados Unidos emprendió una guerra arancelaria contra el mundo y ha hecho públicas sus aspiraciones expansionistas con Groenlandia.

«Estamos creando una plataforma para trabajar juntos en una amplia gama de cuestiones globales, incluida una reforma de las instituciones internacionales (…) Uniremos fuerzas como nunca antes», apuntó Von der Leyen.

Asimismo, reconoció el trabajo «incansable» de los negociadores y el hecho de que el proceso sobreviviera «a cambios de gobierno y a innumerables reuniones».

Igualmente hizo alusión al simbolismo del lugar de la firma, el mismo donde empezó a andar el Mercosur, en 1991, cuando las naciones de Suramérica «eligieron la cooperación frente a la división, rechazaron la rivalidad y reafirmaron la democracia», dijo.

Y completó su discurso con un «viva nuestra amistad entre Europa y el Mercosur» y un «muchas gracias» en español.

Del lado europeo también acudieron a la firma el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič.

De lado suramericano están presentes los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña, cuyo país ejerce la presidencia rotativa del Mercosur; de Argentina, Javier Milei, y de Uruguay, Yamandú Orsi.

También viajaron los líderes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Bolivia, Rodrigo Paz. Panamá ingresó recientemente en el Mercosur como Estado asociado y Bolivia está en la fase final de su adhesión como miembro pleno del grupo.

La única ausencia notable es la del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que no viajó a Asunción por cambios de protocolo de última hora. EFE

(Foto) (Vídeo)