Von der Leyen: es crucial aprobar acuerdo con Mercosur, clave en estrategia comercial UE

Bruselas, 18 dic (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que es «de enorme importancia» que los líderes de la UE den luz verde al acuerdo comercial con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que es una pieza clave en la estrategia de competitividad de la UE.

«Tenemos que librarnos de nuestras sobredependencias (…). Sólo es posible con una red de acuerdos de libre comercio y Mercosur desempeña un papel central, es potencialmente un mercado de 700 millones de consumidores, países con visiones similares que quieren comerciar juntos», dijo Von der Leyen a su llegada a la cumbre que se celebra hoy en Bruselas.

Aunque en principio no forma parte de la agenda de esta cita, los Veintisiete aún deben dar su visto bueno para el acuerdo que lleva veinticinco años negociándose para que se pueda firmar el sábado en Iguazú (Brasil).

La UE acordó ayer ciertas salvaguardas para tranquilizar a los agricultores -que este jueves han bloqueado el centro de Bruselas con cientos de tractores- y para vencer las reticencias de países como Francia e Italia.

«Es de enorme importancia que obtengamos luz verde y podamos firmar», concluyó Von der Leyen.

Por su parte, la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, también subrayó la importancia de cerrar el pacto porque es «muy importante tener acuerdos de comercio diversificados».

El acuerdo comercial con Mercosur es «importante para ofrecer oportunidades a las empresas, para traer prosperidad en un mundo muy peligroso donde tenemos actores que están utilizando el comercio y las cadenas de valor como armas», dijo.

«Tenemos que ser más independientes en este sentido», agregó. EFE

