Von der Leyen: incursiones drones son parte de campaña rusa para trastornar a los europeos

2 minutos

Estrasburgo (Francia), 8 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió este miércoles de que las incursiones rusas en el espacio aéreo de varios países europeos durante el pasado mes septiembre, incluyendo con aviones de combate MiG en Estonia, son parte de una campaña más amplia de Moscú para trastornar a los ciudadanos europeos y sembrar la división.

En un discurso ante el Parlamento Europeo, Von der Leyen subrayó que, ante este tipo de incidentes -que situó en la misma línea de las injerencias en elecciones, el daño a cables submarinos o los ciberataques en aeropuertos o centros logísticos-, Europa debe «no sólo reaccionar sino también disuadir» para evitar que la campaña se expanda.

«Debemos investigar cada incidente y no ser tímidos a la hora de atribuir responsabilidades. Cada centímetro cuadrado de nuestro territorio debe estar protegido», urgió.

La dirigente alemana señaló que la cadena de incidentes recientes no puede ser considerada «acoso aleatorio» y recalcó que se trata de una «guerra híbrida», una «campaña coherente y en escalada para trastornar a los ciudadanos, poner a prueba nuestra determinación, dividir a la UE y debilitar el apoyo a Ucrania».

«Se han bloqueado aviones, se han movilizado aviones de combate y se han desplegado medidas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Estamos con todos los Estados miembros afectados. Juntos, vamos a mantener la paz donde sea que esté amenazada», dijo.

La jefa del Ejecutivo comunitario celebró que la respuesta ante las provocaciones rusas haya sido de unidad, con el programa de vigilancia aérea de la OTAN que permitió que fueran pilotos italianos los que escoltaron a los aviones de combate rusos fuera de Estonia o los expertos ucranianos que están compartiendo su experiencia en el frente con las autoridades de países europeos para responder mejor a las incursiones de drones. EFE

