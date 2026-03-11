Von der Leyen: La UE debe ofrecer «alivio» ante encarecimiento energético por la guerra

Estrasburgo (Francia), 11 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó este miércoles que la UE debe ofrecer «alivio» a los hogares y empresas ante las subidas de precios energéticos que afrontan por el conflicto en Oriente Medio.

La responsable del Ejecutivo comunitario dijo que el bloque «ya está viendo el impacto» de la escalada bélica en su suministro energético, y estimó que 10 días de guerra en la región «ya han costado a los contribuyentes europeos 3.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles», en su intervención ante el pleno del Parlamento Europeo.

«Ese es el precio de nuestra dependencia», señaló la política conservadora alemana, quien añadió que la UE «debe mantener el rumbo» de su estrategia energética a largo plazo con énfasis en sus «fuentes de energía propias: las renovables y la nuclear».

Como solución al encarecimiento de las facturas energéticas, planteó analizar los cuatro componentes de sus precios: el diseño de mercado, los cargos de red, los impuestos y el sistema de comercio de emisiones (ETS).

Sobre los costes y estructura del mercado energético, dijo que la CE estudia la posibilidad de «subvencionar o limitar el precio del gas», junto a otras opciones como «un mejor uso de los acuerdos de compra de energía y los contratos por diferencia y medidas de ayudas estatales».

En cuanto a las renovables, afirmó que hay «margen para aumentar la productividad de las redes», de modo que se desperdicie menos energía de este tipo.

En materia fiscal, aunque es competencia de los Estados miembros, señaló que algunos países «gravan la electricidad mucho más que el gas», y acerca del sistema ETS llamó a una «modernización» de un marco que valoró como necesario» para evitar un mayor consumo de combustibles fósiles». EFE

