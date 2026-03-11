The Swiss voice in the world since 1935
Von der Leyen: La UE debe ofrecer «alivio» ante la presión sobre los precios energéticos

Estrasburgo (Francia), 11 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó este miércoles que la UE debe ofrecer «alivio» a los hogares y empresas ante las subidas de precios energéticos que afrontan por el conflicto en Oriente Medio.

La responsable del Ejecutivo comunitario dijo que el bloque «ya está viendo el impacto» de la escalada en Oriente Medio en su suministro energético, y estimó que 10 días de guerra en la región «ya han costado a los contribuyentes europeos 3.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles», en su intervención ante el pleno del Parlamento Europeo. EFE

