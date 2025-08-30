Von der Leyen; la coalición de los voluntarios daría seguridad a Ucrania en la postguerra

2 minutos

Riga, 30 ago (EFE).- La llamada coalición de los voluntarios, un grupo de una treintena de países comprometidos a ayudar a Ucrania, incluidos soldados estonios, formarán la fuerza de seguridad que ayudará a preservar la paz una vez que termine la guerra de Rusia contra Ucrania, afirmaron este sábado la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el primer ministro estonio, Kristen Michal.

«Nuestra primera tarea es asegurarnos de que haya un ejército ucraniano fuerte como primera línea de defensa. La segunda línea de defensa para garantizar la seguridad es la labor de la coalición de los dispuestos, de modo que pueda entrar una tropa multinacional», dijo reiterando una postura que ya había expresado en Letonia.

“Estamos en el proceso de definir lo que es necesario y lo que cada miembro de la coaliciónestá dispuesto a aportar”, agregó.

Michal, por su parte, dijo que » todos preguntan cuál será la contribución de cada uno en ciertos puntos, y Estonia ya ha dicho que estamos dispuestos a participar también en misiones de entrenamiento».

Se refirió indirectamente a una declaración de hace una semana de que Estonia podría enviar una unidad militar del tamaño de una compañía para unirse a una fuerza de seguridad en Ucrania una vez que terminen los combates.

Lituania también ha indicado que enviaría soldados a una fuerza de seguridad, mientras que Letonia dijo que su ejército podría proporcionar entrenamiento a los ucranianos sobre el terreno en Ucrania, como ya entrena a los ucranianos en Letonia.

Michal también afirmó que Estonia planeaba obtener un préstamo de 3.600 millones de euros del programa Acción de Seguridad para Europa (SAFE), de 150.000 millones de euros, anunciado a finales de mayo. «Estonia aumentará su gasto en defensa en más del 5 % del PIB. Para cubrir nuestras necesidades, planeamos obtener un préstamo de hasta 3.600 millones de euros de SAFE», aseguró

Von der Leyen reiteró su declaración anterior en Riga, donde afirmó que el paquete de préstamos SAFE, de 150 000 millones de euros, había sido suscrito en su totalidad o solicitado por posibles prestatarios. « Ya son 19 los Estados miembros que se han adherido a SAFE», afirmó, añadiendo que los fondos se destinarían a programas de defensa a nivel europeo. EFE

