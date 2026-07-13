Von der Leyen aboga por fijar una edad mínima para acceder a las redes sociales

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Bruselas, 13 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apostó este lunes por establecer una edad mínima para que los menores puedan acceder a las redes sociales de forma gradual, de tal manera que los que tengan menos de 13 años solo puedan abrirse una cuenta con la supervisión de los padres.

«Así como no les damos a nuestros hijos las llaves del coche antes de que tengan el carné de conducir, o no les permitimos comprar alcohol hasta que tengan la edad legal para hacerlo, también debemos establecer la edad a partir de la cual los niños pueden acceder legalmente a las redes sociales», dijo Von der Leyen en una declaración a la prensa.

La presidencia de la Comisión Europea recibió hoy el informe que ha preparado un grupo de expertos sobre las medidas que puede adoptar la Unión Europea para proteger a los menores en internet, que aboga por un enfoque gradual y armonizado en la UE que Von der Leyen considera «convincente».

La alemana dijo que hasta los 3 años los niños no deben tener ningún tipo de acceso a las pantallas, y añadió que los menores de 13 solo deberían abrirse una cuenta en las redes sociales bajo la supervisión de sus padres, tutores o profesores y hacerlo «con un tiempo limitado».

A partir de los 13 años, el acceso a las redes dependerá de si las plataformas demuestran que son apropiadas para la edad en cuestión y seguras para los adolescentes.

«La responsabilidad radicará en demostrar que son seguras y apropiadas para la edad. Solo así se abrirá la puerta para que un adolescente acceda a las redes sociales después de los 13 años», señaló la presidenta de la Comisión.

En este sentido, Von der Leyen dijo que a la hora de limitar el acceso a los menores, hay que diferenciar entre distintos tipos de plataformas, para ver hasta qué punto son perjudiciales para los niños y adolescentes.

«Y la evidencia demuestra que se trata, principalmente, de las redes sociales, pero también de otros proveedores con funciones adictivas y no apropiadas para su edad», afirmó la mandataria. EFE

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