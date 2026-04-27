Von der Leyen aboga por renovables y energía nuclear para una dependendencia energética

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Berlín, 27 abr (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, reiteró este lunes su apuesta por la combinación de renovables y energía nuclear producida en Europa para dejar de depender de la importación de energías fósiles.

«A medio plazo, es importante que tengamos claro que nuestra gran dependencia de la energía fósil importada nos hace vulnerables. Debemos reducir esta dependencia y, para ello, debemos ampliar nuestra energía más barata, la que producimos aquí en Europa», dijo en una comparecencia en los márgenes de la reunión de los grupos parlamentarios de la Unión Democristiana (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) bávara.

En este sentido, señaló que «cada kilovatio-hora de energía generada aquí contribuye a la estabilidad económica, a una energía asequible y, por lo tanto, a la independencia de Europa».

Subrayó que su impacto sobre el clima es mucho menor y añadió que la energía nuclear es capaz de cubrir la carga base.

Se refirió en particular a los nuevos pequeños reactores modulares (SMR) como aquellos que abren «nuevas perspectivas».

Von der Leyen destacó la importancia de que el camino a seguir en materia energéticas permita la neutralidad tecnológica y, por eso, añadió, la Unión Europea no sólo fomenta masivamente la expansión de las energías renovables, las baterías y las redes modernas, sino que también invierte en la investigación de pequeños reactores modulares, como lo hacen ya Estados Unidos, China, Japón, Canadá, Reino Unido y Corea del Sur, entre otros.

Para reflejar esta vulnerabilidad en materia energética, la presidenta de la CE destacó que desde el inicio de la crisis en Oriente Medio a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, Europa ha pagado 27.000 millones de euros más por las importaciones de gas y petróleo «sin obtener ni una sola molécula de energía adicional».

Recordó que la actual crisis energética como consecuencia del bloqueo del estrecho de Ormuz es la segunda en cuatro años, después de que el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 hiciera evidente la dependencia del gas ruso.

En este sentido, subrayó la importancia de aplicar, a corto plazo, las lecciones extraídas de la anterior crisis energética en cuanto a que las medidas adoptadas para aliviar a la economía y a la gente lleguen de forma precisa a los que más las necesitan y que sean de duración limitada.

«En tercer lugar, necesitamos una coordinación europea para poder aprovechar nuestro poder de mercado y no crear competencia para nosotros mismos en el mercado mundial», añadió. EFE

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