Von der Leyen afirma que Bosnia-Herzegovina está «a las puertas» de la Unión Europea

Zagreb, 14 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este martes en Sarajevo que Bosnia-Herzegovina está «a las puertas de la UE», después de que hace un año y medio el Consejo Europeo aprobara el inicio de las negociaciones de acceso y el país presentara a comienzos de octubre su programa de reformas.

Von der Leyen destacó que Bosnia necesita ahora elegir al jefe de las negociaciones con la Unión Europea (UE) y organizar la primera conferencia intergubernamental del comienzo de las negociaciones.

La política alemana afirmó que «vale la pena» dar esos pasos y recordó que el plan de crecimiento de la UE para Bosnia-Herzegovina asciende a 1.000 millones de euros de inversión continua.

En una rueda de prensa junto la presidenta del Consejo de ministros bosnio, Bojana Kristo, la presidenta de la CE destacó que 72 % de los ciudadanos de Bosnia-Herzegovina confían en la UE, según una encuesta reciente.

Von der Leyen visitó hoy el Centro memorial de Srebrenica con motivo del 30 aniversario del asesinato, en julio de 1995, de más de 8.000 hombres bosnios musulmanes a manos de tropas serbobosnias, en lo que calificó de «uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Europa».

La presidenta quiso así homenajear a las víctimas y a las, dijo, madres, esposas e hijas supervivientes que han llevado el peso del dolor durante tres largas décadas.

Subrayó que la UE «siempre recordará el genocidio de Srebrenica» y que «nunca permitirá que la historia se reescriba», recalcando que todos en los Balcanes Occidentales deberían hacer los mismo “porque este es el único camino hacia un futuro pacífico”.

Serbia, que von der Leyen visitará mañana dentro de su gira por los Balcanes occidentales, así como la secesionista República Srpska, una de las dos entidades bosnias, no reconocen que las tropas serbobosnias cometieron un genocidio en Srebrenica, y sus autoridades glorifican o toleran la glorificación de los criminales de guerra. EFE

