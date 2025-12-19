Von der Leyen afirma que UE solo ha pospuesto «ligeramente» firma de acuerdo con Mercosur

(Actualiza con declaraciones de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni)

Bruselas, 19 dic (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó este viernes que los países de la Unión Europea (UE) necesitan “unas semanas más” y que solo han “pospuesto ligeramente” a enero la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur.

“Esta tarde hemos logrado un avance decisivo que allana el camino para la culminación satisfactoria del acuerdo con el Mercosur en enero”, declaró Von der Leyen en una rueda de prensa al término de una cumbre de líderes de la UE.

Aunque el acuerdo de asociación con el bloque suramericano no estaba en la agenda, diferentes mandatarios se refirieron a él y, durante el encuentro, quedó claro que no había respaldo para que los países dieran el mandato necesario a la Comisión para que lo firmase.

“Necesitamos unas semanas más para resolver algunas cuestiones con los Estados miembros, por lo que nos hemos puesto en contacto con nuestros socios del Mercosur y hemos acordado posponer ligeramente la firma”, explicó Von der Leyen, que estaba lista para viajar a Brasil y firmar el texto en nombre de la UE el sábado en la ciudad de Foz de Iguazú, en los márgenes de una cumbre del bloque latinoamericano.

Francia volvió a expresar hoy sus reticencias por el daño que cree que el acuerdo puede causar a sus agricultores, mientras que Italia pidió más tiempo para convencer a los suyos.

La política alemana dejó claro que este acuerdo, que las dos partes negocian desde hace 26 años, es “de vital importancia para Europa, tanto desde el punto de vista económico como diplomático y geopolítico, ya que abre nuevas oportunidades comerciales y económicas para todos nuestros Estados miembros”.

Aseguró que, gracias a haber acordado controles y salvaguardias adicionales, se han «incorporado todas las protecciones necesarias» para los agricultores y consumidores «en un año dominado por las noticias sobre el aumento de los aranceles y las nuevas restricciones comerciales”.

“El impacto positivo de este pacto es importante no solo para nuestras dos regiones, sino también para la economía mundial”, concluyó.

Por su parte el presidente del Consejo Europeo, António Costa, indicó que después de 26 años negociando con el Mercosur, ahora se ha acordado «firmar no el sábado, sino tres semanas más tarde»: “No se pierde mucho con estas tres semanas después de 26 años”, consideró.

“Me gusta mucho que estemos unidos en nuestra diversidad y que, a pesar de todas nuestras diferencias, lleguemos a tomar decisiones incluso por unanimidad cuando es necesario”, apuntó.

Von der Leyen coincidió con él en que tres semanas más después de 26 años de negociaciones no es significativo, y se mostró confiada en que puedan “traer a casa el acuerdo”.

Preguntados por si están dispuestos a dar más garantías a los Estados miembros aún reticentes, Costa celebró los esfuerzos de la Comisión, que ha hecho “propuestas que han obtenido un apoyo muy fuerte” en el Parlamento Europeo a la hora de pactar esas salvaguardias o cláusulas espejo para proteger a los productores europeos en caso de un flujo excesivo en la entrada de artículos del Mercosur.

“Todo esto ha creado las condiciones para saber que es posible, con tres semanas de retraso, firmar el acuerdo con el Mercosur”, concluyó.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró al término de la cumbre que el aplazamiento ofrece «algunas semanas» para dar respuesta a los agricultores italianos, conseguir las «salvaguardas necesarias» para sus productos y poder aprobar el acuerdo cuando se tengan «todas las garantías solicitadas por un sector que, de otro modo, podría ser golpeado». EFE

