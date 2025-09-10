Von der Leyen anuncia 6.000 millones de euros para alianza de drones con Ucrania
Estrasburgo (Francia), 10 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció este miércoles una asignación de 6.000 millones de euros para crear una «alianza de drones» con Ucrania.
«Puedo anunciar que Europa asignará 6.000 millones de euros del préstamo del ERA (mecanismo financiado con los beneficios extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados por las sanciones) y firmará una alianza de drones con Ucrania», indicó Von der Leyen durante el debate sobre el Estado de la Unión. EFE
rja/ahg/jgb
(foto)(vídeo)