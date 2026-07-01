Von der Leyen comienza en Azerbaiyán su gira por el Cáucaso Sur

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Bakú, 1 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó este miércoles a Bakú, capital de Azerbaiyán, la primera escala de su gira por el Cáucaso Sur que la llevará mañana a la vecina Armenia.

Von der Leyen fuie recibida en el aeropuerto de Bakú por el ministro azerbaiyano de Exteriores, Jeyhun Bayrámov, y otros funcionarios.

La jefa del Ejecutivo comunitario dijo que uno de los objetivos de su llegada a Azerbaiyán es reforzar la cooperación entre la Unión Europea (UE) y Azerbaiyán en una serie de asuntos clave, incluidos comercio, transporte y energía.

“La UE cree en el futuro luminoso del Cáucaso Sur”, escribió Von der Leyen en su cuenta de X.

Se espera que más tarde Von der Leyen sea recibida por el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev.

La anterior visita de la presidenta de la Comisión Europea a Azerbaiyán tuvo lugar en julio de 2022. EFE

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