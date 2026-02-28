Von der Leyen convoca una reunión especial del colegio de seguridad de la CE el lunes

Bruselas, 28 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este sábado que va a convocar una reunión de emergencia del llamado ‘colegio de seguridad’ con los comisarios europeos para abordar la situación en Irán el próximo lunes.

«A raíz de la situación actual en Irán, he convocado una reunión extraordinaria del colegio de seguridad para el lunes», anunció la mandataria europea en redes sociales. EFE

