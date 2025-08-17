Von der Leyen defiende que no se pueden modificar fronteras sin participación de Ucrania

Bruselas, 17 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró este domingo junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que «las fronteras internacionales no pueden modificarse por la fuerza» y sin la participación de Ucrania.

«Las fronteras internacionales no pueden modificarse por la fuerza. Estas son decisiones que debe tomar Ucrania y solo Ucrania, y estas decisiones no pueden tomarse sin la participación de Ucrania en las negociaciones», dijo Von der Leyen durante una rueda de prensa tras recibir a Zelenski en Bruselas.

«La constitución de Ucrania hace imposible ceder territorio o intercambiar tierras. Dada la importancia de la cuestión territorial, solo los líderes de Ucrania y Rusia deberían debatirla en la reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia», añadió el presidente ucraniano.

A continuación, ambos líderes se reunirán por videoconferencia con los países aliados de Ucrania, unidos en la denominada Coalición de Voluntarios o Coalición de los Dispuestos, para preparar la reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington a la que ambos acudirán este lunes junto a otros líderes europeos.

La mandataria europea también reiteró que tanto Ucrania como la Unión Europea (UE) deben contar «con sólidas garantías de seguridad» para proteger sus intereses y abogó para que no haya «limitaciones para las fuerzas armadas ucranianas, ya sea en lo que respecta a la cooperación con terceros países o a la asistencia de otros terceros países».

«Ucrania debe convertirse en un puercoespín de acero, indigesto para los posibles invasores», dijo la política alemana.

Von der Leyen también anunció su intención de viajar a los «Estados miembros en primera línea en las próximas semanas» y aseguró que el bloque está trabajando en el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia que se presentará a principios de septiembre.

Por su parte, Zelenski insistió en que para negociar un acuerdo de paz hace falta un alto al fuego.

«(Vladímir) Putin, tiene muchas exigencias, pero no las conocemos todas, y si realmente son tantas como podríamos imaginar, entonces llevará tiempo analizarlas todas», dijo, añadiendo que «es imposible hacerlo bajo la presión de las armas, por lo que es necesario un alto el fuego y trabajar rápidamente en un acuerdo definitivo.»

También viajarán a Washington el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El propósito del viaje es informarse en detalle del resultado de las conversaciones el pasado viernes entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

El encuentro entre Trump y Putin terminó sin acuerdo sobre la paz en Ucrania, aunque el estadounidense sí adelantó la posibilidad de celebrar una cumbre trilateral que incluiría al presidente ucraniano, con el objetivo de alcanzar una solución definitiva al conflicto.

Zelenski respaldó la propuesta, mientras que los líderes europeos dijeron estar «dispuestos a colaborar» en ella. EFE

